La banda de metal moderno Amaranthe se presentará por primera vez en Lima en abril de 2026 | Foto: Facebook / Amaranthe
Redacción EC
Redacción EC

La escena del metal moderno vivirá un acontecimiento histórico: Amaranthe, una de las bandas más innovadoras y energéticas de Europa, llegará por primera vez a Lima el próximo 28 de abril de 2026 para ofrecer una presentación en el Centro de Convenciones Leguía.

Con su inconfundible mezcla de metal melódico, electrónica, pop y metalcore, Amaranthe se ha consolidado como una de las propuestas más frescas y revolucionarias del género a nivel mundial.

Su característico formato de tres vocalistas —una fusión única de voces limpias, potentes y guturales— convierte cada presentación en una experiencia dinámica, futurista y explosiva.

El grupo sueco interpretará sus éxitos más emblemáticos, entre ellos The Nexus, Digital World, Maximize, Fearless y nuevas composiciones que forman parte de su evolución musical.

Su impresionante producción en vivo, reconocida por el uso de luces, visuales y una energía arrolladora sobre el escenario, promete ofrecer a los fanáticos peruanos un espectáculo sin precedentes.

El concierto marca un hito para los seguidores de la banda en Perú, que durante años han esperado la llegada de Amaranthe a territorio nacional. Esta presentación es también una señal del creciente interés del público peruano por las propuestas modernas del metal europeo.

Las entradas están a la venta en Ticketmaster y hoy comienza el Early Bird con un 25% de descuento.

