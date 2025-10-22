La industria musical latinoamericana recibió esta semana a una nueva agrupación que promete conquistar los escenarios: Santos Bravos, la primera boyband latina creada por HYBE Latin America, filial de la empresa surcoreana responsable del éxito global de BTS.
Entre los cinco integrantes oficiales figura Alejandro Aramburú, cantante peruano de 21 años e hijo del extenista profesional Alejandro Aramburú Acuña, quien representará al Perú en este ambicioso proyecto internacional.
El anuncio se realizó durante la gran final del reality “Santos Bravos”, transmitida desde el Auditorio Nacional de México el martes 21 de octubre. Más de 10 mil fanáticos asistieron al evento, donde los 10 finalistas ofrecieron un espectáculo en vivo con interpretaciones que repasaron su evolución artística dentro del programa. Entre los temas más ovacionados destacaron “Lloviendo estrellas” de Cristian Castro y “Dynamite” de BTS.
El show también contó con la presencia de los concursantes eliminados y una participación especial de Danna, quien sorprendió al público al compartir escenario con los finalistas. Sin embargo, el momento más esperado llegó al cierre de la gala, cuando se revelaron los nombres de los cinco integrantes oficiales de Santos Bravos.
En medio de luces, gritos y una cuenta regresiva que paralizó el recinto, Alejandro Aramburú, Kauê Penna (Brasil, 19 años), Kenneth Lavíll (México, 16 años), Drew Venegas (Estados Unidos, 25 años) y Gabi Bermúdez (Puerto Rico, 20 años) fueron presentados como los miembros de la agrupación.
Los jóvenes debutaron interpretando su sencillo “0%”, marcando el inicio oficial de su carrera musical bajo el sello HYBE Latin America.
El proyecto busca replicar el fenómeno del K-pop adaptado al idioma y esencia latina, combinando talento, carisma y producción de alto nivel. La expectativa entre los fans ya es enorme, especialmente tras la confirmación de que Santos Bravos iniciará una gira promocional por varios países de América Latina durante los próximos meses.
