El actor Tylor Chase, recordado por su participación en la serie de Nickelodeon ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’, recibió apoyo de su excompañero de elenco Daniel Curtis Lee, quien le ayudó a alojarse temporalmente en un hotel luego de que se difundieran imágenes que evidenciaban que vivía en situación de calle. El hecho se conoció a través de un video publicado en redes sociales, donde se observa el reencuentro entre ambos intérpretes.

Chase, de 36 años, interpretó a Martin Qwerly en 33 episodios emitidos entre 2004 y 2007, mientras que Lee, de 34, dio vida a Simon “Cookie” Nelson-Cook en 54 capítulos de la misma producción. Según explicó Lee, tras varios intentos logró comunicarse nuevamente con su excompañero y coordinar un espacio de alojamiento para brindarle apoyo inmediato.

El actor señaló que durante el encuentro Chase pudo conversar por teléfono con su padre, lo que influyó positivamente en su estado de ánimo. Asimismo, indicó que mantuvo contacto con la madre de Chase, quien solicitó evitar la entrega de dinero en efectivo, por lo que se optó por asistencia directa y supervisada.

La situación se conoció un día después de que autoridades de Riverside, en California, informaran que no se ha determinado desde cuándo Chase se encuentra sin vivienda. De acuerdo con la Policía local, el caso continúa bajo observación sin mayores precisiones sobre el tiempo que el actor habría permanecido en esa condición.

