El rumor que surgió en redes sociales meses atrás se confirmó. “Cinescape”, programa conducido por Bruno Pinasco para América Televisión, dejará de emitirse. el sábado 27 a las 11:00 a.m. será su última emisión.

“¡Último programa! Hace 25 años un sueño se hizo realidad, lo que hasta entonces parecía imposible se logró: acercar el cine a casa como nunca antes se había hecho. Este sábado ‘Cinescape’ se despide de la televisión con un muy especial programa“, indicó América en redes sociales.

“Cinescape” empezó a emitirse en Panamericana Televisión en el año 2000. En 2003 pasó a América, esto en marco de la crisis financiera del canal 5. “Estoy muy apenado con lo que viene sucediendo y espero que todo se solucione pronto”, dijo tras firmar contrato con el canal 4.

En estos 25 años Pinasco y su equipo viajaron por el mundo para hablar con actores, directores y demás talento detrás de películas internacionales. Durante estos años el programa dejó de enfocarse solo en cine; también se especializó en contenido para plataformas de streaming.

“A nosotros nos han dicho de todo: que los programas de cine son aburridos, que no generan ganancias, o que son solo para gente intelectual. Pero hemos demostrado lo contrario, siendo líderes en un horario (sábados por la mañana) que es muy complicado”, conó Pinasco a este diario en agosto último.

“Estamos evaluando la posibilidad de tener un bonito cierre, pero aún no los hemos decidido todavía porque también tenemos que hablar con el canal. Tenemos que ver si se replantea todo, si se hace algo nuevo, si seguimos cinco años más hasta el 2030, o si simplemente se cierra el ciclo”, añadió.