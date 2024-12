A lo largo de los años, uno de los personajes que ha sabido ganarse el cariño del público peruano es Bruno Pinasco, debido a su larga trayectoria entrevistando a diversas reconocidas figuras del cine mundial y por el carisma que transmite a través de la pantalla chica. Desde hace más de dos décadas, el hijo de Luis Ángel ‘Rulito’ Pinasco tiene el sello de ‘Cinescape’, un programa que se creó en Panamericana Televisión, pero que luego pasó a las filas de América TV hasta la actualidad.

No obstante, en los últimos años, muchos de sus seguidores se han mostrado sorprendidos por la apariencia física de Bruno, ya que, según ellos, los años no pasan por él. Así, en medio de las celebraciones por su cumpleaños número 50, el popular conductor de televisión hizo un peculiar pedido a sus fanáticos para que dejen de hacer bromas y memes sobre su aspecto físico en las redes sociales, a pesar de saber que estos comentarios no son malintencionados. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ PEDIDO HIZO BRUNO PINASCO A SUS SEGUIDORES SOBRE SU ASPECTO FÍSICO?

Este domingo 1 de diciembre, el popular Bruno Pinasco celebró su cumpleaños número 50 y no dudó en utilizar su Instagram oficial para compartir un video con sus seguidores, en el cual reflexiona sobre su vida y lo agradecido que se siente por cumplir un año más. Durante el clip, el presentador de televisión mencionó a los personajes que ha podido entrevistar a lo largo de su carrera, mostrándose muy sorprendido por las oportunidades que ha tenido. Sin embargo, también aprovechó para pedir que se ponga un alto a las bromas sobre su apariencia física, ya que lo relacionan con la “eterna juventud.

“Yo les quiero pedir, ahora que inicia esta nueva etapa, un poco dejar de lado ese chiste, ese meme. Quiero pedirles, por favor, como regalo especial, que me dejen hacerme grande, que me dejen que mi cabeza se llene de canas, se ponga blanca, tal vez subir un poco de peso. De repente reírme y tener unas hermosas patas de gallo”, dijo al inicio de video Bruno Pinasco.

Además, la figura de América Televisión sostuvo que, con el paso de los años, su aspecto físico cambiará como parte de la naturaleza, a pesar de que a muchos todavía les sorprenda que tenga 50 años. De esta manera, Pinasco tomó la decisión de disfrutar al máximo cada momento de su vida, ya que no considera saludable seguir jugando a que no llegará a ser un adulto mayor en el futuro.

“Les quiero pedir que dejemos ese juego, tengo ganas de hacerme grande. Todos tenemos distintas condiciones físicas, la gente se sorprende de la cantidad de calendarios que tengo, pero creo que a partir de esta etapa no es saludable seguir forzando una idea de esta ilusión para un juego que tenemos para la supuesta no vejez. Les pido dejar atrás esos comentarios o memes que sé que lo hacen con mucho cariño, pero quiero entrar a una etapa de mi vida donde quiero ser un viejito cool”, explicó.

¿CUÁL ES EL SECRETO DE BRUNO PINASCO PARA MANTENERSE JOVEN?

Bruno Pinasco siempre ha sido el centro de bromas respecto a su aspecto físico, ya que, según sus seguidores, los años no pasan por él, lo que le permite mantenerse ‘joven’, a pesar de haber cumplido recientemente 50 años. En una entrevista para el programa de Carlos Carlín, que se transmite en YouTube, el presentador reveló que mantiene una buena actitud, mente abierta y un corazón lleno de pasión.

Bruno Pinasco hizo un peculiar pedido a sus fanáticos para que dejen de hacer bromas y memes sobre su aspecto físico en las redes sociales.

Asimismo, destacó la importancia de realizar ejercicio, llevar una buena dieta balanceada y disfrutar de los momentos que la vida brinda. Aunque, también confesó que se encuentra consumiendo un té que cuenta con antioxidantes. “Quizás el té es lo que me ayuda, tiene muchos antioxidantes... Trato de hacer ejercicio, soy vegetariano, lo cual es reciente, de los últimos cinco años, supongo que también ayudará en algo... No lo sé, no tengo una respuesta exacta”, detalló.

¿QUÉ DIJO MICHAEL BUBLÉ SOBRE LA APARIENCIA FÍSICA DE BRUNO PINASCO?

Hace algunos meses, Bruno Pinasco tuvo la oportunidad de entrevistar al cantante y músico Michael Bublé sobre su participación en una nueva producción, dentro de un segmento de su programa ‘Cinescape’. No obstante, lo que llamó la atención de este encuentro virtual fue cuando el conductor de televisión le compartió a Bublé lo feliz que estaba de haber tenido la dicha de conocerlo, sin esperar una respuesta que quedará para la anécdota.

Bruno Pinasco hizo un peculiar pedido a sus fanáticos para que dejen de hacer bromas y memes sobre su aspecto físico en las redes sociales.

“Hago estas entrevistas desde hace 22 años. Soy un gran fan tuyo, y honestamente estoy muy contento de conocerte finalmente”, dijo Pinasco, a lo que el artista canadiense respondió lo siguiente: “Eso es imposible porque tú tienes 15 años, ¿no?”, lo que generó las risas del animador de TV en medio de la entrevista.