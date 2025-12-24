Laura Bozzo genera revuelo en Chile con inesperada escena tras discusión en reality. (Foto: Composición)
Redacción EC
Redacción EC

volvió a captar la atención mediática tras protagonizar un momento inesperado en el , donde pasó de una intensa discusión a sellar el enfrentamiento con un beso en la boca a otro participante del programa. El episodio sorprendió tanto a los concursantes como a la audiencia y se viralizó rápidamente en redes sociales.

El hecho se produjo durante una jornada marcada por la tensión en la convivencia. , intercambio que llamó la atención por el tono y las frases empleadas durante la discusión.

Minutos después, la escena dio un giro inesperado cuando ambos participantes se acercaron y se dieron un beso, generando reacciones inmediatas entre los integrantes del reality, quienes quedaron visiblemente sorprendidos por lo ocurrido.

Laura Bozzo sorprende en reality chileno tras discutir y besar a un compañero. (Foto: Captura/El Internado)
Las imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios comentaron el episodio con opiniones diversas. Algunos destacaron el cambio abrupto en la dinámica del conflicto, mientras otros resaltaron la actitud de ambos participantes tras la discusión.

Luis Mateucci, de 37 años, es un empresario, modelo y cantante argentino nacido en Córdoba. Ha participado en diversos realities de la televisión chilena como ‘¿Volverías con tu Ex?’, ‘Doble Tentación’, ‘Tierra Brava’ y ‘Ganar o Servir’, lo que le ha permitido consolidar su presencia mediática en el espectáculo.

