Mujeres polémicas hay muchas, pero quizá ninguna como Laura Bozzo, cuya fama trascendió las fronteras de Perú, pues llegó a México y a toda la comunidad latina de Estados Unidos, donde se convirtió en un ícono de la televisión. Sin embargo, cuando estaba en la cima, su carrera se tambaleó, pues estuvo a punto de pisar la cárcel, cumplió arresto domiciliario, estuvo prófuga de la justicia y más. Por esta y muchas razones más, se lanzará un documental sobre la presentadora peruana. ¿Cuándo y cómo verlo? A continuación, lo que debes saber.

Laura Bozzo se convirtió en un ícono de la televisión en varios países (Foto: ViX)

“LAURA BOZZO”, EL DOCUMENTAL

El documental lleva por título el mismo nombre de la conocida presentadora: “Laura Bozzo”, el cual muestra su carrera artística y un recuento de su trayectoria; no sólo ello, también su ascenso al estrellato, su etapa en prisión, su arresto domiciliario, sus altibajos y las polémicas que tuvo tanto a nivel profesional como personal.

La peruana narrará desde su misma casa cómo vivió los momentos más felices y oscuros de su existencia, mientras la vemos disfrutando su día a día.

En Perú, Laura Bozzo fue acusada de varios delitos (Foto: ViX)

¿CUÁNDO Y CÓMO VER “LAURA BOZZO”?

El documental “Laura Bozzo” se estrena este 28 de agosto de 2025 por ViX Premium; por tanto, para disfrutar de esta producción, debes tener una suscripción en dicha plataforma de streaming.

Puedes tener ViX Premium de dos maneras diferentes: descargando la app o visita el sitio web de ViX. Una vez que tengas la aplicación, haz clic en la pestaña “ViX Suscríbete” y sigue las instrucciones para completar este proceso, que puede incluir la creación de una cuenta y el pago de la suscripción mensual. Tras ello, inicia sesión para acceder a todo el contenido.

Ahora, Laura Bozzo decidió mostrar todas las etapas por las que pasó (Foto: ViX)

TRÁILER DE “LAURA BOZZO”

El tráiler de Laura Bozzo, de cerca de dos minutos, nos muestra a la mujer fuerte que es la presentadora, desde que alcanzó la fama en su país y diversos países hasta que su carrera se vino abajo cuando fue acusada de diversos delitos en Perú, por el que dictaron prisión contra ella, y aunque no pisó la cárcel, sí cumplió arresto domiciliario. Luego se fue a México, donde también alcanzó la fama, pero no estuvo exenta de polémica al ser acusada de un delito fiscal.

Pese a ello, continuó su vida, algo que conoceremos en la producción que se emite por ViX. “La mujer que revolucionó la televisión… Una acusación cambiaría su vida”, se lee en el tráiler. “Paciencia no tengo, yo soy trasgresora por naturaleza… es parte de mi éxito y mi desgracia (…). Laura Bozzo es semilla, mientras más profundo la entierres, mucho mejor florece”, señala.

