Nicola Porcella anunció una sociedad con ProTv y Zein para el lanzamiento de un canal de YouTube llamado “Zentral”, donde el ‘novio de México’ unirá fuerzas con aliados estratégicos en busca de presentar el mejor contenido de la era digital.

El anuncio de este nuevo proyecto se presentó durante la final del reality “Esto es guerra”, donde se dio a conocer que en 2026 llegarán nuevos proyectos para ProTv, en busca de mantenerse a la vanguardia del contenido digital.

Durante el video de presentación, se ve a Nicola Porcella haciendo zapping en la plataforma YouTube, escuchando algunas novedades que se preparan; y de inmediato aparece Wendy Guevara, quien lo motiva a lanzarse al mundo del streaming.

Nicola Porcella lanza canal de streaming junto a El Zein y ProTv. (Foto: Captura de video)

“Nicola, tú qué haces viendo otro canal de streaming. Tú tienes que tener tu propio canal, no manches, eres exitoso, eres el ‘Novio de México’. Tienes que tener tu propio canal y con los mejores. Y yo también quiero ser parte de eso”, dice Wendy.

Para esta nueva aventura y proyecto, se une también Zein, uno de los streamers peruanos más reconocidos de la región, quien también es presidente de uno de los equipos de la Kings League.

Cabe resaltar que el anuncio del proyecto termina con Nicola Porcella dirigiéndose al público. “Y prepárense que muchos de ustedes van a estar con nosotros”, aseguró el exchico reality.