Andrea Llosa sorprendió a sus seguidores al anunciar el final de “Nunca más”, luego de catorce años de emisión continua en ATV. El pasado domingo 21 de diciembre, la presentadora de televisión se tomó algunos minutos del programa para despedirse del público.

El programa, centrado en resolver historias complejas de familias y parejas, llegó a su fin este 2025 y no volverá a la televisión para el próximo año, según confirmó la misma Andrea Llosa.

La noticia fue confirmada en las redes sociales de Andrea Llosa, donde reafirmó que su despedida no fue por el fin de la temporada, sino porque el programa “Nunca más” saldrá del aire.

“Me están enviando mensajes y preguntando si es verdad que ‘Nunca más’ hoy llegó a su fin y sí, es verdad. No es final de temporada, hoy terminó el programa. Mi equipo y yo estamos satisfechos y agradecidos con estos 14 años al aire. Muchas gracias por la confianza”, escribió en sus stories de Instagram.

Como se recuerda, en el último episodio de “Nunca más”, la conductora recordó los inicios del programa y confesó que este espacio fue un sueño cumplido tras pasar años como reportera.

“Agradecerles a ustedes por esta oportunidad maravillosa, este sueño que comenzó después de ser reportera durante años… Si bien cuando era reportera sabía que no podía cerrar una historia, solo podía contarla y no podía darle ese final que yo buscaba, un final justo. Así arrancó ‘Nunca más’”, dijo al aire.

Andrea Llosa se despidió de "Nunca más" tras 14 años al aire. (Foto: Instagram)

“Gracias a cada uno de ustedes, estamos aquí 14 años, me parece increíble. Son pocos los programas que duran tantos años en la televisión peruana y eso es por ustedes”, agregó la periodista con notable emoción.