La reciente cancelación del programa ‘La verdad a prueba’, emitido por Panamericana Televisión, ha generado una nueva controversia en la televisión local luego de que su conductora Andrea Llosa admitiera públicamente que su propuesta no logró consolidarse en la pantalla chica. A raíz de ello, Magaly Medina reaccionó con dureza desde su espacio televisivo, cuestionando tanto el desempeño del formato como la manera en que su colega afrontó el final del proyecto. Fiel a su estilo mordaz, la popular ‘Urraca’ calificó su postura de conformista y le recordó sus pasadas dificultades para entregar cifras de audiencia competitivas cuando ambas compartían casa televisora. La polémica no tardó en generar diversas reacciones entre los usuarios de las plataformas digitales. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CÓMO CUESTIONÓ MAGALY MEDINA A ANDREA LLOSA POR LA FORMA EN QUE ANUNCIÓ EL FINAL DE SU ESPACIO?

La popular conductora de espectáculos arremetió contra su excompañera al considerar que mostró una “actitud tan derrotista” al anunciar el fin de su programa tras apenas ocho semanas de emisión.

A Medina le resultó indignante que Llosa comunicara la noticia con excesiva calma desde una playa, interpretando ese gesto como una falta de esfuerzo profesional. Según la ‘Urraca’, en el mundo de la pantalla chica no hay espacio para la pasividad: “No hay que ser conformistas, en la vida se lucha hasta el último, te vas peleando”.

¿QUÉ REVELÓ LA ‘URRACA’ SOBRE SU PASADA RELACIÓN LABORAL CON ANDREA LLOSA?

Al abordar la crisis de Llosa, Medina aprovechó para desempolvar antiguos conflictos de cuando ambas trabajaban en ATV, refiriéndose a ella como su “excolchón”, según recoge Infobae.

La periodista explicó que durante años sufrió para elevar los bajos niveles de sintonía que Andrea le heredaba cada noche, lo cual complicaba el desempeño de su propio show. “A veces es difícil aclararle a las personas que se niegan a reconocer que de verdad no están funcionando como producto”, sentenció Magaly, sugiriendo que Llosa siempre ha tenido dificultades para aceptar cuando sus proyectos carecen de respaldo masivo.

Además, enfatizó que su equipo debe esforzarse constantemente para remontar los escasos tres puntos de rating que recibe actualmente de quien le antecede en el horario.

¿QUÉ REFLEXIÓN HIZO MAGALY MEDINA SOBRE LA TELEVISIÓN Y EL ÉXITO DE LOS PROGRAMAS?

Más allá del caso puntual, Magaly Medina amplió su análisis hacia la dinámica de la industria televisiva, destacando la importancia de la rentabilidad y la competitividad. “Lo que se busca es que un programa que sale al aire recupere su inversión”, explicó, subrayando que el éxito no depende únicamente del contenido, sino también de su rendimiento económico. En ese sentido, sostuvo que la televisión es un entorno exigente donde no hay espacio para la pasividad. “No hay que ser conformistas, en la vida se lucha hasta el último, te vas peleando”, afirmó.

Asimismo, describió el medio como un escenario hostil en el que solo logran mantenerse quienes se adaptan y resisten la presión constante: “La televisión es cruel… es una jungla, acá solo los más fuertes sobreviven”.

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Maju Mantilla comparte una poderosa reflexión tras vivir uno de los momentos más complejos de su vida: encontrar la calma sin dejarse llevar por la ira ni el resentimiento. Tras meses marcados por la exposición mediática y situaciones difíciles, la conductora regresa a las pantallas con nuevos proyectos. En diálogo con El Comercio, habla de este renacer y de las lecciones que le dejó esta etapa.