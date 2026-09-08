Michelle Soifer rompe su silencio sobre Kevin Blow y relata un duro episodio de violencia | Foto: @micheillesoifer8
Michelle Soifer rompe su silencio sobre Kevin Blow y relata un duro episodio de violencia | Foto: @micheillesoifer8
Por Redacción EC

Michelle Soifer decidió mirar hacia una etapa dolorosa de su vida y recordar relaciones sentimentales marcadas por violencia. La conductora de ‘Arriba mi gente’ conversó con Andrea Llosa en el pódcast ‘La Capilla’, donde recordó experiencias dolorosas y episodios que, según su testimonio, dejaron huellas en su vida personal. Entre ellas, habló de Kevin Blow y de un episodio de agresión que, asegura, ocurrió cuando ambos estaban solos en el departamento que compartía con su padre. La artista también explicó qué aspecto de lo ocurrido continúa generándole especial dolor al pensar en su familia, además de recordar otros momentos difíciles de sus primeras relaciones. A continuación, te contamos qué dijo la artista sobre aquel momento, qué recordó de su primera pareja y cómo vive su presente.

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