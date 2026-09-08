Michelle Soifer decidió mirar hacia una etapa dolorosa de su vida y recordar relaciones sentimentales marcadas por violencia. La conductora de ‘Arriba mi gente’ conversó con Andrea Llosa en el pódcast ‘La Capilla’, donde recordó experiencias dolorosas y episodios que, según su testimonio, dejaron huellas en su vida personal. Entre ellas, habló de Kevin Blow y de un episodio de agresión que, asegura, ocurrió cuando ambos estaban solos en el departamento que compartía con su padre. La artista también explicó qué aspecto de lo ocurrido continúa generándole especial dolor al pensar en su familia, además de recordar otros momentos difíciles de sus primeras relaciones. A continuación, te contamos qué dijo la artista sobre aquel momento, qué recordó de su primera pareja y cómo vive su presente.

¿QUÉ DIJO MICHELLE SOIFER SOBRE KEVIN BLOW Y EL EPISODIO DE VIOLENCIA?

Durante la conversación, Michelle Soifer señaló a Kevin Blow como una de las exparejas que peor recuerdo le dejó. La cantante fue contundente. “Él fue uno de los peores. Él ha sido una persona muy mala en mi vida, mala, mala, mala”, manifestó.

En esta línea, la artista se animó a contar un episodio de violencia que vivió con él. La artista explicó que la presunta agresión ocurrió en un departamento al que se había mudado con su padre. Según contó, su padre no estaba en casa. Soifer afirmó que fue arrastrada de los cabellos por el inmueble y recibió golpes y correazos. “Me arrastró por todo el departamento de los pelos y me golpeó con puñetes, correazos, era muy cruel”, contó.

¿POR QUÉ MICHELLE SOIFER ROMPIÓ EN LLANTO AL RECORDAR LO VIVIDO?

El recuerdo hizo llorar a Soifer, quien explicó que sus lágrimas estaban relacionadas con sus padres. La cantante sostuvo que le duele imaginar qué pudieron sentir ellos al saber que su hija atravesaba una experiencia de violencia.

“Pero no lloro por ese momento que viví, lloro por cuánto amo a mis papás, qué habrán sentido como padres al ver que a su niña le están haciendo eso. Entonces, eso es lo que me duele a mí”, expresó.

¿CÓMO FUE LA PRIMERA RELACIÓN VIOLENTA QUE RECORDÓ LA ARTISTA?

Antes de hablar de Blow, Michelle Soifer recordó a su primer enamorado, con quien llegó a casarse. Según explicó, aquella relación fue dolorosa, considerando principalmente que fue la primera en donde sufrió una agresión física.

La artista contó que él rechazaba su interés por cantar y no quería que desarrollara una carrera musical. En esta línea, Soifer relató que la primera agresión que sufrió ocurrió durante el cumpleaños de su padre. Mientras familiares y amigos celebraban, su entonces pareja la llevó hacia otro lugar del festejo. “Él odiaba que yo cante, no le gustaba que yo cante”, recordó. Luego describió el ataque: “Me sacó el ancho”. Aseguró que nadie advirtió lo sucedido porque había mucho ruido y movimiento alrededor en ese momento, según recoge Infobae.

¿CÓMO ES LA VIDA DE MICHELLE SOIFER EN LA ACTUALIDAD?

Tras recordar aquellos vínculos, la cantante dejó en claro que su presente es diferente. Actualmente mantiene una relación con Gleysom Reñé, con quien atraviesa una etapa más tranquila y alejada de las experiencias difíciles que marcaron algunos de sus romances anteriores.

Es importante mencionar que todo su testimonio forma parte de un adelanto de su conversación con Andrea Llosa en ‘La Capilla’, cuya entrevista completa todavía no se ha estrenado en YouTube. La artista habló sobre experiencias de su pasado relacionadas, según sus declaraciones, con el miedo, el control y la violencia física.

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