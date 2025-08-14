Jefferson Farfán vuelve a ser noticia tras conocerse que deberá entregar una elevada suma de dinero a su expareja, Melissa Klug, en un plazo muy breve. La revelación se hizo en el programa Ponte en la cola, conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, donde se mostró un documento judicial que confirma la orden de pago.

El fallo fue emitido por un juzgado de Lima y respalda una sentencia anterior que sigue vigente. A continuación, te contamos cuál es el monto que deberá desembolsar el exfutbolista.

¿CUÁL ES LA SUMA QUE JEFFERSON FARFÁN DEBE PAGAR A MELISSA KLUG?

Según la Resolución N.º 25 del 15º Juzgado Civil de Lima, firmada por el juez José Luis Velarde Acosta, Farfán está obligado a pagar a Klug un total de 47.750 dólares. El plazo otorgado para cumplir con el mandato es de diez días, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a la ejecución forzosa. La medida responde a una sentencia previa, emitida en marzo de 2022, que ordenaba este desembolso y que no había sido cumplida en su totalidad.

El monto salió a la luz el pasado miércoles 13 de agosto en el programa ‘Ponte en la cola’, según informa el diario La República. En plena transmisión, Ricardo Rondón mostró en pantalla el documento judicial y comentó: “Vamos a poner en pantalla en este momento esta medida que se acaba de plantear para Jefferson Farfán, donde además tendría que pagarle a Melissa Klug”.

Farfán está obligado a pagar a Klug un total de 47.750 dólares, según la Resolución N.º 25 del 15º Juzgado Civil de Lima. | Foto: EFE

¿QUÉ ACCIONES LEGALES EMPRENDIÓ MELISSA KLUG?

Melissa Klug, conocida como la ‘Blanca de Chucuito’, busca actualmente un incremento en la pensión de alimentos que recibe de Farfán, alegando que actualmente los menores tienen nuevos gastos.

“Ya han pasado casi 10 años, mi hijo tenía 3 y el otro 7, normalmente se va aumentando porque mientras van creciendo van necesitando más cosas”, dijo Melissa durante una entrevista con ‘América Hoy’.

Estas declaraciones se dieron después de que la “Blanca de Chucuito” revelara que Farfán, por segunda vez, faltó a una cita judicial programada para el 12 de agosto, donde buscaría conciliar el aumento de manutención.

“Yo de verdad, de todo corazón, espero conciliar. Él me ha llenado de procesos judiciales hace diez años, vengo batallando muchos juicios y espero que este 26, que es la última citación, se llegue a buen puerto y podamos conciliar por nuestros hijos”, sostuvo.

Tras ello, la empresaria señaló que solo desea que sus hijos puedan graduarse como profesionales. “Mientras mis hijos terminen su carrera universitaria y él lo pueda pagar, yo estoy feliz con eso, quiero conciliar, llevar la fiesta en paz”, acotó.