Después de varios años marcados por declaraciones, indirectas y diferencias públicas, Reimond Manco y Jefferson Farfán volvieron a compartir un mismo espacio y mostraron una actitud conciliadora frente a las cámaras. El esperado encuentro ocurrió en la sexta temporada del pódcast ‘Enfocados’, donde ambos conversaron sobre aquella etapa de tensión y también abordaron otros temas que habían generado comentarios entre los hinchas del fútbol peruano. En medio de la conversación, Manco aprovechó para precisar qué piensa realmente de Paolo Guerrero y explicar su postura frente a las críticas deportivas que realiza actualmente. A continuación, te contamos cómo fue el reencuentro, qué originó la distancia entre ambos y qué dijo Manco sobre el ‘Depredador’.

¿CÓMO FUE EL REENCUENTRO ENTRE REIMOND MANCO Y JEFFERSON FARFÁN?

Después de varios años de diferencias públicas, Reimond Manco llegó como invitado a la sexta temporada de ‘Enfocados’, el programa conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. La relación entre los exfutbolistas había estado marcada por comentarios, indirectas y cuestionamientos que generaron diversos cruces mediáticos, especialmente luego de algunas declaraciones del ‘Rei’ que incomodaron a la ‘Foquita’.

Esta vez, sin embargo, ambos dejaron de lado aquella etapa y compartieron el mismo espacio en un ambiente mucho más distendido. Conversaron, bromearon y mostraron que las diferencias que habían mantenido durante años ya no representan un impedimento para relacionarse nuevamente.

En este acercamiento tuvo un papel importante Raúl Gonzales, quien fue representante de ambos futbolistas durante sus carreras y propició que pudieran reencontrarse. Manco destacó el valor de superar los problemas y evitar que los conflictos del pasado continúen afectando el presente.

“Este es un buen mensaje, porque a pesar que hemos tenido diferencias públicas estamos aquí riéndonos. Vivir con rencor termina perjudicándote a ti mismo”, manifestó el exfutbolista.

Farfán también reconoció que efectivamente hubo diferencias entre ambos, pero dejó claro que considera superada aquella situación. “Gracias Reimond por venir. Es verdad que había diferencias y que esto es un show”, expresó la ‘Foquita’ durante el programa.

¿QUÉ DIJO REIMOND MANCO SOBRE PAOLO GUERRERO?

Durante la conversación, Manco aprovechó para aclarar las recientes interpretaciones sobre sus comentarios relacionados con Paolo Guerrero. El exfutbolista negó tener algún conflicto personal con el delantero y explicó que sus opiniones forman parte de su nueva faceta como analista deportivo.

“No tengo nada malo que decir de Paolo Guerrero”, sostuvo. Además, resaltó la trayectoria del atacante y dejó clara la admiración que mantiene por él: “Para mí Paolo es el mejor nueve peruano que yo he visto después de Claudio Pizarro”.

¿REIMOND MANCO ESTÁ DISPUESTO A DISCULPARSE CON PAOLO GUERRERO?

Manco aseguró que no tendría inconvenientes en ofrecer disculpas si Guerrero considera que alguna de sus declaraciones le causó molestia. Recordó que ambos compartieron en la selección peruana y manifestó su respeto por el delantero.

“Si así lo sintiera no tendría ningún problema de pedirle disculpas”, afirmó. Sin embargo, también explicó que continuará evaluando el rendimiento de los futbolistas de manera objetiva, incluso cuando exista una relación de amistad. Para ejemplificarlo, mencionó a Luis Advíncula y Yoshimar Yotún, señalando que una crítica deportiva no necesariamente implica un problema personal.