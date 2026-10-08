Por Redacción EC

La reciente gira de la selección peruana por Norteamérica dejó mucho más que resultados adversos: también reavivó las dudas sobre el rumbo deportivo del equipo, la elección de sus entrenadores y las decisiones tomadas por la Federación Peruana de Fútbol (FPF). En medio de las críticas por el desempeño de la ‘bicolor’, Reimond Manco expuso su desacuerdo con la permanencia de Mano Menezes al frente del combinado nacional. El exjugador consideró que el estratega brasileño no cuenta con las características necesarias para afrontar este desafío y defendió la importancia de apostar por un proyecto capaz de aprovechar los recursos disponibles. Durante su intervención en el programa Juego Cruzado, el antiguo integrante de los ‘Jotitas’ también recordó los procesos de Óscar Ibáñez y Ricardo Gareca para explicar por qué, a su juicio, los constantes cambios en el banquillo han impedido consolidar una idea de juego que le dé estabilidad al equipo peruano.