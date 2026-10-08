La reciente gira de la selección peruana por Norteamérica dejó mucho más que resultados adversos: también reavivó las dudas sobre el rumbo deportivo del equipo, la elección de sus entrenadores y las decisiones tomadas por la Federación Peruana de Fútbol (FPF). En medio de las críticas por el desempeño de la ‘bicolor’, Reimond Manco expuso su desacuerdo con la permanencia de Mano Menezes al frente del combinado nacional. El exjugador consideró que el estratega brasileño no cuenta con las características necesarias para afrontar este desafío y defendió la importancia de apostar por un proyecto capaz de aprovechar los recursos disponibles. Durante su intervención en el programa Juego Cruzado, el antiguo integrante de los ‘Jotitas’ también recordó los procesos de Óscar Ibáñez y Ricardo Gareca para explicar por qué, a su juicio, los constantes cambios en el banquillo han impedido consolidar una idea de juego que le dé estabilidad al equipo peruano.

Reimond Manco explicó por qué Mano Menezes no sería el indicado para dirigir a Perú

La principal objeción de Manco apunta a la capacidad del actual seleccionador para adaptarse a las condiciones del fútbol peruano. Más allá de reconocer las posibles virtudes del técnico en otros contextos, el exfutbolista sostuvo que los antecedentes recientes no respaldan su continuidad en el cargo.

“Para mí, Menezes no tiene las características para dirigir en la selección peruana. Probablemente sea un buen entrenador, pero en equipos donde pueda funcionar. Acá con la selección no le ha ido bien, no tiene las características y deberían traer o tener un entrenador que sepa trabajar con lo que hay”, manifestó en Juego Cruzado.

Con estas declaraciones, el ‘Rei’ puso sobre la mesa una discusión que va más allá de los resultados: la necesidad de contar con un comando técnico que conozca las limitaciones del plantel y encuentre la manera de potenciar a sus futbolistas. Para Manco, la elección del entrenador debe responder a las condiciones reales del equipo y no únicamente a las credenciales del profesional contratado.

La salida de Óscar Ibáñez también generó reparos en el exfutbolista

Otro de los episodios que Manco recordó fue la decisión de apartar a Óscar Ibáñez de la dirección técnica de la selección peruana. Su postura resultó llamativa porque reconoció que, en un primer momento, tampoco respaldaba su nombramiento, debido a que consideraba que no había acumulado los méritos suficientes para asumir esa responsabilidad.

Sin embargo, después de evaluar el desarrollo de aquella etapa, el exjugador cambió su apreciación y sostuvo que el entrenador merecía disponer de más tiempo para demostrar su capacidad. Desde su perspectiva, interrumpir el proceso impidió comprobar hasta dónde podía llegar el trabajo iniciado.

“Yo nunca estuve de acuerdo con que lo saquen a Ibáñez, para mí debió continuar. Iba por buen camino, si lo dejaban podría haber hecho un trabajo a largo plazo. Y eso que no estuve de acuerdo con que llegue porque no tenía los méritos”, señaló.

Su reflexión apunta a una de las cuestiones más discutidas en el fútbol peruano: la dificultad para sostener un proyecto deportivo cuando los cambios de entrenador se producen sin permitir que las ideas de juego se desarrollen durante un periodo prolongado.

Ricardo Gareca, el ejemplo de una selección que encontró su identidad

Al referirse a la etapa de Ricardo Gareca, Manco destacó la capacidad del entrenador argentino para construir una propuesta reconocible a partir de una base de jugadores y un trabajo previo. Según explicó, el equipo no comenzó desde cero, sino que aprovechó elementos del proceso anterior, encabezado por Sergio Markarián, para desarrollar una identidad propia.

“Yo sí creo que lo que está bien, tiene que tener una continuidad. ¿Qué hizo bien la selección con Gareca? Trabajar con lo que ya había, que Gareca encontró lo que había dejado Markarián, lo personalizó y la selección empezó a jugar bien; arrancó mal, jugó la Copa América que vino, pero tú sabías a lo que jugaba la selección”, comentó.

Para el exintegrante de los ‘Jotitas’, esa etapa dejó una enseñanza importante: un equipo necesita tiempo para asimilar conceptos, fortalecer sus mecanismos colectivos y reconocer una idea futbolística dentro del campo. Los resultados no siempre llegan de inmediato, pero mantener una dirección definida puede ayudar a consolidar un proyecto.

La referencia a Gareca también permitió establecer un contraste con las decisiones posteriores, que, desde su punto de vista, terminaron debilitando la continuidad del trabajo realizado durante uno de los ciclos más recordados del combinado nacional.

Manco criticó los constantes cambios en el banquillo de la selección peruana

La sucesión de entrenadores es, precisamente, uno de los aspectos que más preocupa a Manco. En su análisis, la salida de Gareca marcó el inicio de una etapa en la que distintas propuestas técnicas intentaron establecerse sin dar continuidad a una línea de trabajo común.

El exfutbolista cuestionó que cada nuevo estratega haya introducido cambios profundos en la estructura que encontraba, en lugar de aprovechar los avances previos y realizar ajustes progresivos. En ese sentido, mencionó la llegada de Juan Reynoso y Jorge Fossati dentro de una secuencia de procesos con enfoques diferentes.

“Se fue Gareca y trajeron alguien que vino a la selección y limpió todo lo que ya estaba construido; empezó de cero y no funcionó. Vino Fosatti... Han traído tres técnicos que son totalmente distintos, entonces no hay continuidad de un trabajo bien hecho”, expresó.

De esta manera, Manco vinculó las dificultades actuales de Perú con una problemática que, a su entender, trasciende a un solo entrenador. Su planteamiento apunta a la necesidad de establecer criterios deportivos duraderos, elegir al técnico en función de las características del plantel y evitar que cada cambio de mando implique reconstruir el equipo desde el principio. En medio de los cuestionamientos surgidos tras la gira norteamericana, su postura vuelve a poner en discusión qué camino debería seguir la selección para recuperar competitividad y construir un proyecto sostenible.