La periodista Andrea Llosa no dudó en responder a los comentarios de Magaly Medina, quien minimizó su entrevista con Christian Cueva y la calificó de “talento sin talento”. La conductora de ‘Nunca más’ aclaró que su conversación con el futbolista fue realizada con respeto.

La conductora de televisión defendió su trabajo y aseguró que no se trataba de una competencia por el invitado. “Hay gente a la que le gustó y gente a la que no. Para mí fue una entrevista respetuosa, porque uno también tiene que aprender a comportarse, de eso se trata la vida. Me siento bastante satisfecha con la entrevista, fue hecha con respeto, ahora él puede decir lo que le dé la gana, es su versión”, declaró para Trome.

Asimismo, negó haberle “quitado” la entrevista a Medina y aclaró que el contacto con Cueva se dio de manera espontánea mientras ella estaba de vacaciones. “No tenía idea, no sabía nada. Estaba en Cartagena cuando él me escribe”, precisó.

Andrea también recordó que la periodista ha realizado acciones similares en el pasado, mencionando casos específicos en los que la ‘Urraca’ intervino en entrevistas pactadas por otros programas. “Falta de respeto es lo que ella hizo cuando estuvo con Robotín, porque él vino a mi programa en busca de tres ADN y se lo llevó a su set, y bloqueó toda comunicación con mi producción. También pasó con el caso de Dayanita, eso no cuenta. Ahí no tuvo el mínimo respeto por un trabajo que estábamos haciendo”, señaló.

La conductora de ‘Andrea’ también criticó la actitud de Medina con sus compañeros de canal y la acusó de creerse dueña de la pantalla. “Ella se mete con toda la gente del canal, cree que la pantalla le pertenece, le falta el respeto a todos (...). Se cree la directora del colegio, es la envidiosa de la ‘promo’, la que no tiene amigos, la que viene sola en el recreo”, disparó.

Finalmente, sobre los rumores de que buscaría ocupar el horario de ‘Magaly TV, La Firme’, Llosa fue contundente: “Esos son los berrinches que tiene, qué pena pues, no le dio la entrevista y no me quiero quedar con su programa ni quiero su horario. Que se relaje, le voy a mandar un mensaje: Confía en ti, eres una mujer empoderada, mírate al espejo, saca lo mejor de ti, vamos que tú puedes”.