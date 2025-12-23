“Yo soy” no se detiene y el pasado lunes 22 de diciembre presentó la emisión de la etapa de casting de su nueva temporada. Esta vez, diversos participantes llegaron al estudio del programa para demostrar su talento y ganarse la aprobación del jurado. Una de las imitadoras más destacadas fue la de Laura Pausini.

En su primer casting en “Yo soy”, la joven cantante Eva María llegó para ofrecer lo mejor de su talento. Según dijo, su hermano, eximitador de Javier Solís, la inspiró, por lo que quería sorprenderlo con su casting.

Aunque en su primer intento los nervios le jugaron en contra y se olvidó parte de la letra de la canción, la imitadora de Laura Pausini tuvo una segunda oportunidad y mostró su gran talento.

Imitadora de Laura Pausini emocionó al jurado con su presentación en "Yo soy". (Foto: Latina)

Con un timbre similar al de la cantante original y una emoción desbordante, la joven logró cautivar al jurado, obteniendo la aprobación unánime y clasificando a la siguiente ronda de la etapa de casting.

“Eres muy talentosa y no necesitas demostrárselo a nadie, que nadie te diga lo contrario”, dijo Ricardo Morán a la participante antes de darle su voto positivo.

De esta manera, la joven se convirtió en una de las primeras participantes de la nueva temporada que clasifica a la siguiente ronda de “Yo soy”. Ahora, tendrá que seguir superando etapas para llegar a las galas del programa de imitación de Latina.