El pasado sábado 20 de diciembre se llevó a cabo la gran final de “Yo soy”, donde cuatro imitadores dieron lo mejor de sí sobre el escenario para llevarse el título. Al final de la jornada, la cantante Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, se coronó como la ganadora del programa de Latina.

Tras una jornada cargada de emoción y talento, la imitadora del ‘Rey del pop’ obtuvo no solo la aprobación del jurado, sino también el reconocimiento del público que la ovacionó tras ser anunciada como la campeona.

Para la última jornada, Villanueva decidió iniciar la gala con “Billie Jean”, donde con una soberbia presentación se llevó el aplauso de pie del jurado. Para su última presentación, la imitadora de Michael Jackson hizo gala de su talento con “Thriller”.

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, ganó la última temporada de "Yo soy" del 2025. (Foto: Latina)

“Gracias por creer en mí y apreciar mi talento. No esperaba tanto cariño, apoyo ni reconocimiento. Agradezco a mis tíos, padres, hermanos… Gracias por creer en mí”, dijo Gabriela Villanueva tras ganar el título de “Yo soy”.

“Espero que mis compañeros y yo sigamos compartiendo escenario. Quiero seguir compartiéndoles mi talento, seguir teniendo este público”, añadió en su declaración a las redes sociales de Latina.

Cabe recordar que el podio lo completaron los imitadores de Green Day y Alejandra Guzmán, quienes obtuvieron el segundo y tercer lugar de “Yo soy”, respectivamente.

Cabe resaltar que la historia de “Yo soy” no termina aquí, ya que desde el lunes 22 de diciembre inicia una nueva temporada con más talento. El programa va de lunes a sábado, a las 9 p.m., por Latina Televisión.