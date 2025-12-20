La segunda temporada de “Yo Soy” 2025 llega a su etapa final este sábado a las 9:00 p. m. tras el retorno del formato a la televisión peruana después de tres años de interrupción.

Tras una gala de semifinal celebrada el viernes 19, en la que el imitador de Dyango quedó fuera de competencia, los personajes de Michael Jackson, Alejandra Guzmán y Green Day consiguieron ser quienes se disputan el premio de S/ 20 000.

El programa, producido por Latina TV, definirá al ganador mediante votación del público, cerrando una temporada iniciada en octubre, donde se pudo ver el despliegue y evolución vocal como la caracterización escénica de los artistas.

¿Quiénes son los finalistas de Yo Soy 2025?

Michael Jackson: La artista de 21 años, originaria de Ilo, llegó a la final basando su propuesta en la disciplina del baile, enfrentado el desafío de la imitación, logrando una evolución destacada por el jurado desde su primera audición.

Green Day: Integrado por Bruno Iturrizaga, Eduardo Orrego y Bruno Ramos, el grupo se consolidó como la propuesta de banda en vivo más sólida. Su experiencia que incluye conciertos tributos, espectáculos callejeros y un encuentro previo con el bajista original de la banda, Mike Dirnt, los convierte en favoritos.

Alejandra Guzmán: Melissa Ángeles obtuvo su lugar tras superar enfrentamientos directos con otras imitadoras de la misma artista. Su paso por la temporada estuvo marcado por la exigencia de combinar coreografía con la potencia vocal característica de la mexicana.

Sobre la final de ‘Yo Soy’: todo lo que se debe saber

La competencia de esta noche otorgará un premio de S/ 20 000 al primer lugar, que será elegido por el público. El proceso de elección se realizará de manera digital a través del aplicativo de Latina TV, permitiendo un único voto por usuario durante el programa.

Con esta emisión, se completa el cuadro de honor de la temporada, del cual ya forman parte los imitadores de Billie Eilish, Jorge González y Pelo Madueño, quienes fueron eliminados en episodios anteriores.