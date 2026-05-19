De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar cerró este martes 19 de mayo en S/3,4280. Además, la moneda estuvo en un inicio de S/3,4180, promedio de S/3,4280, mínimo S/3,4170 y máximo de S/3,4340.

Además, hoy se negociaron US$513 millones en el mercado spot interbancario, más del doble del flujo visto ayer ($324 millones). Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que la jornada estuvo mixta con flujo two way tanto de corporativos locales como offshores. Asimismo, hoy no hubo vencimiento de swap cambiario por parte del BCR.

En el plano internacional, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, suspendió un ataque contra Irán que estaba previsto para el martes, tras las peticiones de sus aliados del Golfo, alegando “negociaciones serias”.

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No obstante, advirtió que las fuerzas estadounidenses están listas para lanzar un ataque a gran escala en cualquier momento si no se logra un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Por otro lado, el Banco Central de Argentina compró US$153 millones en el mercado cambiario el lunes, en una nueva intervención orientada a fortalecer la posición de reservas internacionales del país.

Con esta operación, las reservas cerraron en US$46.100 millones, en medio de los esfuerzos del gobierno por estabilizar el mercado cambiario y sostener la disponibilidad de divisas.