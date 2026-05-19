Resumen

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El dólar tuvo un comportamiento mixto al cierre de este martes. (Foto: Agencia Andina)
El dólar tuvo un comportamiento mixto al cierre de este martes. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar cerró este martes 19 de mayo en S/3,4280. Además, la moneda estuvo en un inicio de S/3,4180, promedio de S/3,4280, mínimo S/3,4170 y máximo de S/3,4340.

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