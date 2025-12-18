El miércoles 17 de diciembre se llevó a cabo una nueva jornada de “Yo soy”, donde diversos imitadores subieron al escenario para ofrecer lo mejor de su talento. Al final de la contienda, la imitadora de Billie Eilish fue eliminada y se quedó con el sexto puesto de la temporada.

A pocos días del final de temporada de “Yo soy”, la participante María José interpretó el tema “Bad Guy” y se ganó el aplauso del jurado; sin embargo, no fue suficiente para mantenerse en competencia.

Tras darse a conocer su eliminación, la imitadora de Billie Eilish valoró su participación y calificó como “una locura” lo que ha vivido en los últimos meses.

Imitadora de Billie Eilish se quedó con el sexto puesto de la temporada de "Yo soy". (Foto: Latina)

“Estoy muy feliz por mis compañeros, porque puede seguir dándolo todo. Se lo merecen muchísimo”, dijo la joven participante.

“No me voy a desaparecer. Hay Billie para rato y también hay Majo para rato”, añadió Majo en declaraciones para las redes sociales de Latina.

De esta manera, solo cinco imitadores continúan en carrera por el título de “Yo soy”, ellos son: Josimar, Michael Jackson, Dyango, Alejandra Guzmán y Green Day.