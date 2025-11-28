Este jueves 26 de noviembre, se vivió una gala especial en ‘Yo Soy’, pues reunieron a ocho participantes que, tras haber sido eliminados en la etapa de casiting, regresaron al escenario gracias al voto popular.

Sin embargo, fueron los imitadores de Billie Eilish y Dyango quienes lograron convencer al jurado, integrado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara, ganándose su lugar en el ‘reality’ tras una peculiar decisión.

Y es que María José, imitadora de la cantante estadounidense, ganó interpretando “Bad Guy”, aunque recibió críticas sobre su desenvolvimiento físico, pues los jurados coincidieron en que debía canalizar mejor su energía.

“Me ha gustado la oscuridad de tu personaje, pero te sugiero entrenamiento físico para fortalecer tus piernas y así tus saltos no estén muy flojos, y mejorar tus movimientos de caderas para simular la sensualidad de Eilish”, comentó Jely.

Por su parte, Bryan Guarniz, imitador de Dyango, apostó al romanticismo con “Cuando quieras, donde quieras” y, a pesar de su juventud de 20 años, recibió elogios de Ricardo Morán por su timbre y expresión gestual.

“Estas imitando a un artista que en su mejor momento, tuvo el triple de tu edad... Y hay un peso de los años que tienes que actuar. Y creo que tienes que trabajar en el peso de tu voz”, dijo Morán.

Tras la selección de Maria José y Bryan, los imitadores de Salim Vera, Amaia Montero, Gloria Trevi, Maluma, Slipknot y Mon Laferte fueron eliminados, truncando su oportunidad de seguir en competencia.

Para este repechaje, por sugerencia de Carlos Alcántara, el programa decidió salvar a dos concursantes, ya que tras la eliminación de Gian Marco, Los Hermanos Gaitán Castro y el retiro voluntario del imitador de Paulo Londra, quedaron cupos disponibles.

Tras un largo suspenso, Morán anunció que Billi Eilish y Dyango seguían en competencia. “No es porque lo haya dicho Cachín ni refrendado Jely en el equipo... pero sí son los dos”, comentó, desatando la emoción de los participantes.

Ahora, ambos artistas se integrarán inmediatamente a los conciertos en vivo junto al resto de los clasificados.