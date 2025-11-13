“Yo soy” continúa en su búsqueda de los mejores imitadores del país y su casting presenta a participantes con mucho potencial. Esta vez, un imitador de David Bisbal logró convencer al jurado con su interpretación y clasificó a la siguiente etapa de las audiciones.
El cantante Giovdey Condori, de Cusco, llegó al set de “Yo soy” para demostrar su talento y Franco Cabrera fue el primero en reconocer al cantante que iba a imitar.
LEE: “Yo soy”: Imitador de Josimar se robó el aplauso del jurado con su casting
Desde sus primeras palabras como David Bisbal, el participante logró sorprender al jurado y fue con el tema “Dígale” que logró su clasificación a la siguiente etapa del casting de “Yo soy”.
“¡Qué sorpresa! Tienes un lindo timbre de voz, me parece que está cercano al de Bisbal, tengo problemas con el acento español y creo que, por nervios, tienes problemas de respiración… Yo voy a decir que sí”, dijo Ricardo Morán.
“Yo también”, agregó Jely Reátegui. “Yo estoy sorprendido de lo maravilloso que cantas, haz caso a todo lo que te dicen mis compañeros porque eres otro ‘Caballito ganador’”, acotó Carlos Alcántara.
MÁS INFORMACIÓN: Yo Soy: Imitadora de Billie Eilish vuelve a la competencia tras ser rechazada en ‘Yo Soy Kids’
Cabe resaltar que la nueva temporada de “Yo soy” se encuentra en etapa de casting y su emisión se da de lunes a sábado, a partir de las 9 p.m., a través de la señal de Latina.
