Imitadora de Karol G sorprendió al jurado de "Yo soy" con el parecido de su voz. (Foto: Captura de video)
Redacción EC
Redacción EC

continúa en su etapa de casting y presenta nuevos talentos que llegan al escenario a demostrar que pueden imitar a reconocidos cantantes. Esta vez, una imitadora de se robó la atención del jurado y logró clasificar con un “sí” unánime.

La joven llamada Cinthya llegó al escenario de “Yo soy” y dijo que, a la par de su trabajo como masoterapeuta, también realiza presentaciones los fines de semana con una orquesta digital.

Tras una breve conversación con el jurado, la imitadora de Karol G tomó la actitud de la colombiana y sorprendió al jurado al ritmo de “Amargura”, demostrando que su tono de voz era muy similar al de la ‘Bichota’.

“Creo que hay material para trabajar y seguir mejorando. Tenemos a una participante que ha hecho Karol G muy bien, así que hay competencia”, dijo Jely Reátegui antes de dar el sí a la participante.

“Hay cosas del timbre que están bien parecidas, pero luego nos fuimos desarmando por técnica. Faltó aire y vino la desafinación, pero son cosas que puedes ir trabajando. Yo te voy a decir que sí”, agregó Ricardo Morán, seguido del voto positivo de Carlos Alcántara.

Cabe resaltar que la nueva temporada de “Yo soy” se encuentra en etapa de casting y su emisión se da de lunes a sábado, a partir de las 9 p.m., a través de la señal de Latina.

