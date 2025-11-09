“Yo soy” sigue en su etapa de casting y en la última edición, un joven que llegó a imitar a Josimar se llevó el aplauso del jurado. Tras desatar la fiesta en el set, el joven obtuvo la aprobación del jurado y clasificó a la siguiente etapa del programa.

El cantante Héctor Corrales llegó al set de “Yo soy” para pasar su audición imitando a Josimar. Con mucha confianza, el joven empezó a cantar y sorprendió a Carlos Alcántara, Ricardo Morán y Jely Reátegui.

El joven conquistó al jurado al ritmo de “El aventurero”, provocando la alegría de todos en el estudio de Latina. Ricardo Morán celebró la puesta en escena y le dio la bienvenida al participante.

Imitador de Josimar se robó el aplauso del jurado con su casting en "Yo soy". (Foto: Captura de video)

“Muy linda audición, Héctor, muy bien cantado, tiene su timbre muy claro, muy cercano al de Josimar, pero muy limpio también tuyo (hay que trabajar para sacarlo un poco). Eres muy talentoso y yo voy a decir que sí, de cajón”, dijo el riguroso jurado.

“Cuando el equipo de redes haga un clip con tu audición, la gente va a poner: ‘Es más Josimar que Josimar’. Eso es lo que van a decir porque para mí también es un sí. Mucho sabor, muy paja lo que has hecho”, agregó Jely Reátegui.

Cabe resaltar que la nueva temporada de “Yo soy” se encuentra en etapa de casting y su emisión se da de lunes a sábado, a partir de las 9 p.m., a través de la señal de Latina.