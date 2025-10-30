Los castings de “Yo soy” continúan en emisión y los integrantes del jurado siguen en busca del talento en diversas ciudades del Perú. Esta vez, una participante de Arequipa logró cautivar a los especialistas del programa con su interpretación de la cantante chilena Mon Laferte.
En un reciente casting celebrado en Arequipa, la joven cantante Casey Calcina llegó al escenario de “Yo soy” para demostrar su talento y logró cautivar al jurado desde su primera nota.
La participante eligió el tema “Si tú me quisieras”, demostrando sus estudios musicales y consiguió una rápida aprobación del jurado. Eso sí, Ricardo Morán le dio algunos consejos que tendrá que tomar en cuenta en la siguiente etapa del programa.
“Mon Laferte, además de ser pícara y sensual, tiene una energía oscura muy presente, y eso te está faltando”, recomendó Morán a la participante.
Por su parte, Carlos Alcántara también le dio su voto de aprobación a la cantante y aseguró que la incluiría en su lista de ‘caballito ganador’, ya que para él es una de las candidatas a quedarse en el programa. Jely Reátegui respaldó la decisión y también le dio el sí.
Cabe resaltar que la nueva temporada de “Yo soy” se encuentra en etapa de casting y su emisión se da de lunes a sábado, a partir de las 9 p.m., a través de la señal de Latina.
