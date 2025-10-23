“Yo soy” sigue en su etapa de casting descentralizado y en su última emisión presentó a un emotivo participante, quien no solo conmovió al jurado con su historia, sino con su interpretación de Sandro.

En la reciente edición del programa de Latina, el joven arequipeño Joseph Muñoz se presentó al casting y reveló que trabaja de bartender en una conocida picantería arequipeña, pero que siempre soñó con subir a un escenario y cantar.

Acto seguido, el jurado le dio el pase al cantante para que desarrolle su imitación sobre el escenario, la cual estuvo cargada de sentimiento durante la interpretación del tema “Porque yo te amo” y terminó con lágrimas en los ojos.

Imitador de Sandro se conmueve hasta las lágrimas durante su casting en "Yo soy". (Foto: Captura de video)

“Gracias por la entrega, el timbre es cercano, pero no tan preciso. Yo diré que sí”, expresó Jely Reátegui.

Por su parte, Carlos Alcántara valoró la emoción del imitador de Sandro y dio su voto positivo al participante. “Me conmoviste y lo lograste”, expresó ‘Cachín’.

De esta manera, el imitador de Sandro logró su clasificación a la siguiente etapa de “Yo soy”. Eso sí, tendrá que seguir las recomendaciones del jurado para superar el casting y llegar a las galas del programa de Latina.