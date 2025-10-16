El programa “Yo soy” vivió su tercer día de casting con grandes sorpresas. Un participante con acento colombiano se robó la atención del jurado con su interpretación de Maluma, logrando clasificar a la siguiente ronda del espacio de imitación de Latina.

El cantante Juan Diego Salas, un profesor de danza, llegó hasta el escenario de “Yo soy” para dar rienda suelta a su talento. “Improviso, actúo, canto y bailo”, aseguró el participante antes de empezar a cantar.

Para su audición, el cantante eligió cantar el tema “Hawai”, uno de los más representativos de Maluma. El parecido de su voz con el colombiano fue tan cercano que el jurado quedó sorprendido.

Imitador de Maluma sorprendió a todos al ritmo de “Hawai” en "Yo soy". (Foto: Captura de video)

“Trabaja un poco más el acento, pero estás muy bien”, coincidieron Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara antes de darle un “sí” unánime.

Eso sí, tras su presentación, la que se llevó la mirada de todos fue Diana Sánchez, quien subió de un salto al escenario para mover su matraca gigante en señal de aprobación por el imitador de Maluma.

De esta manera, el imitador de Maluma logró clasificar a la siguiente ronda del programa y tendrá una nueva oportunidad de demostrar su talento para así llegar hasta las galas de “Yo soy”.