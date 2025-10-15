El escenario de Yo Soy 2025 se llenó de magia y nostalgia cuando Gabriela Gutiérrez, una joven arequipeña, subió al escenario caracterizada como Michael Jackson e interpretó uno de los temas más icónicos del “Rey del Pop”: “Billie Jean”.

Desde los primeros segundos, su actuación desató la euforia del público y el asombro del jurado. Su voz, movimientos, expresiones y energía lograron recrear con impresionante precisión la esencia del artista estadounidense, al punto de que los jueces terminaron abrazándose de la emoción.

@latina.pe 😭 AL FIN UN MICHAEL JACKSON EN YO SOY 😍 | YO SOY 👉🏽 No te pierdas #YOSOY , ahora de lunes a sábado a las 9:00 pm ✨️ por Latina ⭐️ Mira #YoSoy202 ♬ sonido original - Latina Televisión

La primera en pronunciarse fue Jely Reátegui, quien no ocultó su entusiasmo por el nivel de la presentación.

“Muy bien el 98%, de repente 97%. Muy bien el cuerpo, las expresiones faciales. Arrancaste muy bien, pero hay un problema en los agudos... No habíamos visto una audición de Michael Jackson así. Nos hemos abrazado porque ha sido muy emocionante ”, destacó. “Con técnica y clases urgentes para seguir mejorando, lo vas a conseguir. Para mí, es un sí”, añadió la actriz.

Por su parte, Carlos Alcántara se mostró conmovido y reconoció que la actuación de Gabriela superó todas sus expectativas:

“Desde que tengo contacto con el programa Yo Soy, siempre quise que hubiera un imitador de Michael Jackson. Muchos se quedan en la parodia, pero acá estoy viendo casi todo completo. Si hubiera un botón dorado, te mandaba a la final. Estoy bien contento y agradecido por tu profesionalismo . Es un sí”, afirmó emocionado.

Finalmente, Ricardo Morán destacó la complejidad del personaje y la inteligencia de la participante al cuidar su presentación:

“Es muy difícil hacer de Michael Jackson. Solo una vez hemos tenido uno y no duró mucho. Tú tienes mucho ganado, especialmente en cuerpo y movimientos. En voz, empezaste muy bien, aunque fallaste en los agudos, pero lo resolviste con astucia. Si te damos el pase, es para que salgas de aquí directo a trabajar con alguien especializado. Cuando lo logres, será glorioso. Te doy un sí”, declaró.