Samantha Batallanos responde con otra canción a Álvaro Rod. (Foto: Composición)
Redacción EC
La modelo no se quedó callada tras las declaraciones de su expareja, el cantante , quien en una reciente entrevista en Radio Corazón aseguró que le dedicaría la canción “Interesada” a su ex.

El intérprete respondió la pregunta durante una dinámica al aire, y su elección no pasó desapercibida. La letra del tema, que incluye frases como “Interesada, egoísta y caprichosa, ya no quiero verte más”, fue interpretada como una indirecta directa hacia la exreina de belleza.

Poco después de la emisión, Batallanos reaccionó desde sus redes sociales con un mensaje que encendió los comentarios en línea: “Solo los misios hablan así”, escribió, en aparente alusión al cantante.

Samantha Batallanos y Álvaro Rod. (Foto: Redes sociales)
La respuesta de la modelo se volvió viral en cuestión de horas y generó todo tipo de reacciones entre los usuarios, que debatieron sobre la polémica frase.

En conversación con el diario Trome, Samantha amplió sus declaraciones y aseguró que tomó con humor el comentario de su expareja.

“La verdad, me he matado de la risa cuando me enviaron el clip. Mejor que ni me pregunten qué canción le dedicaría a él. Yo no sé por qué se mete conmigo, si yo ni me acuerdo de él, te lo juro, expresó la modelo.

Samantha Batallanos y Álvaro Rod terminaron su relación en julio pasado. (Foto: Redes sociales)
Lejos de quedarse allí, Batallanos lanzó una nueva indirecta musical para responderle al intérprete de salsa romántica.

Como dicen mis amigas, solamente los misios se expresan así de una mujer, diciéndole interesada cuando no tienen nada que ofrecer. Ya sé, le voy a dedicar ‘Perdón, perdón’ de HaAsh, por el corito: ‘Y te pido perdón por haber esperado demasiado de un perdedor’”, comentó entre risas.

Finalmente, la ex Miss Grand Perú 2021 aseguró sentirse aliviada y en paz tras el fin de la relación: Lo veo muy dolido, yo más bien estoy aliviada de ya no tener en mi vida a un misio manganzón. Siempre fui mucha manzana para ese gusanito”, concluyó con picardía.

El fin de su relación

Samantha Batallanos y Álvaro Rod , la cual llegó a su fin en julio de este año. Aunque muchos rumores apuntaron a una supuesta infidelidad, la modelo aclaró que la ruptura no se debió a una tercera persona.

“Si bien es cierto que ya no estamos, jamás fue por una tercera persona y con Alvarito siempre nos llevaremos y trataremos súper bien porque la amistad y el cariño quedan. Él nunca me prohibió nada, ni cómo lucir”, explicó.

Ambos eliminaron de sus redes sociales las fotos que compartían como pareja, marcando el cierre definitivo de su breve romance.

