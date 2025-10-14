La nueva temporada de “Yo soy” empezó por lo alto con importantes imitadores sobre el escenario. Esta vez, una joven imitadora de Whitney Houston se robó el aplauso de todos y logró conmover al jurado con el tema “I Will Always Love You”.
La cantante peruana Jolie Messambo, exparticipante de “Super Kids” (2017), llegó hasta las instalaciones de Latina para dar rienda suelta a su talento con su imitación de Whitney Houston.
“Me obsesioné con una de sus canciones, me empezó a gustar mucho más, escuché más de sus canciones y este año, cuando sacaron el primer casting, no me animaba por los nervios, pero mi mamá y mis amigas me impulsaron a practicar lo más que pude”, explicó la joven artista.
Al empezar a cantar, el jurado mostró un rostro de sorpresa y uno de los más emocionados fue Ricardo Morán, quien no pudo contener las lágrimas por la interpretación de la joven artista de 20 años. Al final, el jurado se puso de pie para aplaudir su puesta en escena.
“Te veo y pienso en mis hijos, han sido semanas un poco complicadas. Hoy ha sido un día muy largo, estamos muy cansados, ha sido una semana muy pesada”, explicó Ricardo Morán con la voz entrecortada.
Morán le recomendó a la joven participante que busque canciones del repertorio de Whitney Houston “a una edad más cercana a la tuya”. Finalmente, el jurado decidió de forma unánime darle el pase a la siguiente ronda de “Yo soy”.
