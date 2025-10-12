El chef Giacomo Bocchio, recordado por su paso como jurado de “El gran chef famosos”, y su esposa Brenda Dávila fueron protagonistas de un momento tenso en el mercado San Camilo, en Arequipa, mientras grababan contenido para su canal de YouTube.
Según las imágenes difundidas en redes sociales, el hecho ocurrió cuando Bocchio tomó una arracacha en uno de los puestos del mercado. La vendedora reaccionó de forma molesta y le reclamó: “Joven, no se toca, se malogra. ¿Vas a pagar?”.
El intercambio de palabras subió de tono cuando, según el testimonio del chef, la comerciante le habría apretado el brazo con fuerza. En el video, su esposa aparece sorprendida por la situación.
Minutos después, Bocchio expresó su incomodidad a través de sus redes sociales, donde comentó: “Nos acaban de maltratar… me ha apretado el brazo”, refiriéndose al incidente ocurrido durante la grabación.
El video rápidamente se volvió viral y generó diversas reacciones. Mientras algunos usuarios respaldaron al cocinero, otros defendieron a la vendedora y señalaron que en los mercados es habitual pedir permiso antes de manipular los productos.
El caso vivido por Giacomo Bocchio ha reavivado el debate en redes sobre el trato entre comerciantes y clientes en los mercados tradicionales del país.
