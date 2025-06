Durante una nueva aparición en 'América Hoy’, el chef peruano Giacomo Bocchio salió al frente para desmentir los rumores que lo acusaban de una supuesta actitud homofóbica contra Edson Dávila, conocido como Giselo.

El exjurado de 'El Gran Chef: Famosos’ aprovechó su participación en el segmento de cocina para expresar públicamente su respeto y cariño por el conductor, quien es abiertamente homosexual.

Antes de preparar su receta de tallarín saltado, Bocchio abrazó a Dávila en un gesto de amistad , desmintiendo cualquier tipo de rechazo, como se especuló en redes sociales desde la semana pasada.

“Te quiero dar un abrazo porque han estado diciendo que te he dado la espalda, que te he ignorado, y quiero dejar bien en claro que Edson me cae muy bien. Disfruto de su canal de YouTube” , expresó el chef en vivo.

Con estas declaraciones, Bocchio dejó claro que no existe ningún conflicto personal con Dávila, y reiteró su admiración por el trabajo del presentador tanto en televisión como en plataformas digitales.

¿Qué ocasionó las acusaciones de homofobia contra Edson Dávila?

Hace unos días, el chef fue cuestionado por el youtuber Víctor Caballero ‘Curwen’, quien afirmó que durante su participación en ‘América Hoy’ del 27 de marzo, Bocchio evitó interactuar con Dávila.

En el podcast ‘Habla Good’, Caballero describió el comportamiento del chef como excluyente y lo relacionó con posibles actitudes homofóbicas, señalando: “Ni lo mira, ni le habla, ni siquiera le da la espalda”.

¿Qué dijo Giacomo Bocchio a las acusaciones de Curwen?

Ante las declaraciones de Curwen, el chef tacneño evitó entrar en polémicas y no se dirigió al youtuber, expresando solo su intención de aclarar públicamente que no existe animadversión contra Dávila.

“Eso no importa. Solo quiero dejar en claro que Edson me cae muy bien”, respondió cuando Janet Barboza le preguntó por el origen de los rumores. Dávila, por su parte, agradeció el gesto y afirmó: “La gente siempre inventa cosas”.

Giacomo Bocchio abrazó a Edson Dávila

Su regreso a la televisión

Giacomo Bocchio estuvo en 'América Hoy’ el lunes 27 de mayo para preparar una versión chiclayana de la papa a la huancaína y, posteriormente, el viernes 6 de junio, un tallarín saltado de pollo.

Durante su primera visita, Ethel Pozo le consultó si extrañaba la televisión, a lo que respondió: “Un poquito, pero también tengo mucha libertad de tiempo. Esto en vivo es pura adrenalina, los admiro mucho”.

¿Por qué fue despedido de ' El Gran Chef: Famosos’?

En marzo, Bocchio anunció que no formaría parte de la nueva temporada de "El Gran Chef: Famosos", decisión tomada por el canal Latina TV como parte de una renovación de formato, siendo reemplazado por el chef Luciano Mazzetti.

“Me dijeron que habían tomado la decisión de buscar nuevas propuestas. Les deseé lo mejor. Gracias a Dios fue por Zoom”, comentó en una entrevista con Gisela Valcárcel.