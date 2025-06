Una nueva polémica rodea a la exchica ‘reality’ Andrea San Martín y al padre de su hija menor, Juan Víctor Sánchez, luego de que ella insinuara que la menor estaría en peligro si viajara con su progenitor.

Según ‘Amor y Fuego’, las declaraciones no tardaron en generar respuesta, especialmente de Alicia Díaz, madre de Sánchez, quien usó sus redes sociales para lanzar fuertes críticas contra la influencer.

“Demuestra lo maquiavélica que puede ser”

Mediante su cuenta de Instagram, Alicia cuestionó duramente a San Martín por no aclarar a qué se refería al decir que “hay temas que dañan a la menor”, lo cual interpretó como un intento de sembrar miedo y sospechas.

“Sus insinuaciones pasivo-agresivas dejando entrever (sobre todo dejando a la imaginación) que correría peligro, demuestra indubitablemente lo maquiavélica que puede ser. A este punto, ya ni compartida. Qué miedo, la verdad”, escribió Díaz.

Además, Díaz explicó que una de las razones del conflicto sería un hecho aparentemente trivial: que un familiar de la niña le dio 1.50 soles para comprar en un kiosco. “De paso tiene a la del kiosco entrenadita para que la llame si va a comprar algo. Eso es control excesivo”, añadió.

Publicación de la madre de Juan Víctor Sánchez

Andrea San Martín: “Temo que no me la devuelva”

Durante su entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, San Martín señaló que no confía en Juan Víctor y teme que se lleve a su hija fuera del país.

“Hay muchos temas detrás que sí dañan a mi hija. No solamente se trata de que no me la devuelva”, comentó. “Él estaba pidiendo residencia en Estados Unidos, para mí hay muchos indicios”, agregó.

Audio filtrado revelaría amenaza de hackeo

En el mismo programa, se difundió un audio comprometedor en el que Andrea San Martín, presuntamente, amenaza a su expareja con hackearlo.

“¿Me vas a hackear? ¿No sabes que eso es un delito?” , se escucha decir a Juan Víctor, a lo que ella responde: “Ujum, es mi trabajo, a mí no me van a armar chongo mientras tú sigas haciendo lo mismo” .

También se mostró frustrada por la negativa de Sánchez a llegar a un acuerdo. “No quieres entender a las buenas para llegar a un acuerdo”, expresó.

Juan Víctor responde: “Qué cínica puede ser”

En un en vivo de Instagram, Juan Víctor rompió su silencio y negó rotundamente las acusaciones. Afirmó que jamás ha tenido la intención de llevarse a su hija sin permiso y calificó de falsa la versión de San Martín.

“Quiere venir a pintarse como la víctima, cuando no lo es. Qué increíble. Qué cínica puede ser”, sostuvo.

Sobre la pensión alimentaria, negó ser un “vago” y explicó que, aunque no está en planilla, sostiene a su hija mediante un emprendimiento.

“Mi negocio me permite cubrir gastos. Dejen de decir que no trabajo solo porque no tengo un empleo formal”, sentenció.