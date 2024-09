Deyvis Orosco le respondió a su expareja, la empresaria Andrea San Martín, quien aseguró haber recibido una videollamada de Orosco el pasado 3 de agosto a las 10 p.m., generándole incomodidad. Mediante sus redes sociales, el cantante publicó un extenso mensaje, donde aclaró el motivo de sus comunicaciones.

Orosco, heredero del icónico Grupo Néctar, explicó que la llamada se realizó para confirmar su participación en un programa radial que San Martín conduce en Radio Karibeña. “Hice una videollamada porque estábamos en una reunión para confirmar mi presencia en la radio. Me sorprende que se me coloque en una posición que afecta a mi familia”, afirmó.

El artista peruano enfatizó que no es la primera vez que tuvo contacto con San Martín y mencionó que, en varias ocasiones, ella lo buscó para pedir favores. “Tal vez pequé de ingenuo al creer que las relaciones profesionales podían mantenerse de manera cordial”, agregó.

¿Cassandra Sánchez supo que Deyvis Orosco llamó a Andrea San Martín?





Además, subrayó que Cassandra Sánchez de la Madrid estuvo enterada de las comunicaciones, incluso que le habría aconsejado abordar a San Martín con cautela. “Mi esposa está al tanto de todo y me dijo que tenga cuidado”, relató en Instagram.

Orosco también sugirió que Andrea pudo haber tenido otras intenciones al revelar la llamada, las cuales podrían haber afectado la estabilidad de su matrimonio. “Es claro que cuando uno dice algo, busca una consecuencia. La gente puede ver lo que se está buscando aquí”, comentó.

En un mensaje dirigido a San Martín, Orosco reafirmó el compromiso con su familia y dejó en claro que su esposa es su prioridad. “Recuerdo con cariño mi pasado, pero lo más importante es mi presente. No lo cambiaría por nadie”, dijo.

Previamente complementó: “Si he decidido salir y poner las cosas claras es porque ya no soy un hombre soltero, tengo una familia, tengo una mujer que respeto, amo y quiero. Ella (Cassandra) no se merece y yo no voy a permitir que nadie la ponga en ese lugar.”