La cumbia, con sus códigos propios y su estética de orquesta, no suele cruzarse con los guantes de boxeo y la lógica del stream. Sin embargo, eso ocurrió el fin de semana pasado durante La Noche Dorada, evento que combina peleas amateur de figuras de internet con segmentos musicales en vivo. En medio del espectáculo, Deyvis Orosco —ícono de la cumbia peruana contemporánea— no solo interpretó algunos de sus clásicos, sino que además propuso llevar el juego un paso más allá: retó al anfitrión de la noche, Metz, a un combate en la próxima edición.

El reto fue inesperado pero no improvisado. “Yo he peleado bastante todos los años de mi vida”, dijo Orosco al ser consultado por ElZeein —organizador del evento— sobre su posible regreso al ring como boxeador y no solo como músico. Metz, conocido por su rol como host de la FMS, intentó eludir la propuesta con humor, pero el momento ya se había viralizado. El cantante, entre risas, también propuso descentralizar el evento: “No producirlo en Lima, sino que tú y yo llevemos esto a nivel nacional. Por ejemplo, Arequipa”.

Deyvis Orosco sorprendió a muchos al confesar que ya tenía cierta experiencia en combate. (Foto: Deyvis Orosco Instagram)

Aunque el comentario pareció anecdótico, revela un fenómeno interesante: figuras de la música popular tradicional como Orosco empiezan a dialogar con el ecosistema de creadores digitales, que hasta hace poco parecía girar en una órbita distinta. La Noche Dorada, al igual que otros eventos híbridos recientes, funciona como escenario donde los públicos se cruzan: los seguidores de la cumbia en vivo comparten pantalla con las comunidades del stream y la cultura del meme.

En redes sociales, el gesto fue leído con humor, pero también con entusiasmo. Usuarios en TikTok sugirieron nuevos emparejamientos para futuras veladas: Cristian Domínguez vs. Leonard León, Magaly vs. Gisela, Carlos Cacho vs. Koki Belaúnde. El espectáculo ya no solo se produce en la tarima o en el cuadrilátero, sino también en la imaginación viral del público.

Hasta el momento no hay confirmación oficial de una segunda edición de La Noche Dorada, aunque las cifras de audiencia —más de un millón de espectadores en vivo por Kick— y el sold out del evento apuntan a que habrá continuidad.