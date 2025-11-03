Leslie Moscoso vivió una noche cargada de emociones y revelaciones inesperadas en “El valor de la verdad”. Durante su participación, la actriz cómica confesó que tuvo un breve romance con el cantante de cumbia Deyvis Orosco, cuando ambos eran jóvenes y solteros.

Sentada en el sillón rojo de “El valor de la verdad”, la también exbailarina respondió a la pregunta “¿Tuviste un affaire con Deyvis Orosco?”, a lo que dijo “sí”.

Con una escueta sonrisa, Leslie Moscoso contó cómo conoció al popular ‘Bomboncito de la cumbia’, cuando ambos iniciaban sus carreras en el mundo artístico. “Yo tendría veinticuatro años. Ya trabajaba en América Televisión como bailarina y él promocionaba sus canciones”, contó.

Leslie Moscoso reveló en “El valor de la verdad” que tuvo romance con Deyvis Orosco. (Foto: Captura de video)

Según contó Moscoso, fue Deyvis quien pidió que los presenten. “Nos veíamos siempre en las grabaciones, nos cruzábamos… Él pidió que me lo presenten. Le dijo a un amigo en común: ‘¿Sabes qué? La quiero conocer’”, recordó la exbailarina.

“Fue un momento muy bonito. Éramos jóvenes los dos, solteros los dos. Fue el proceso de conocernos. No llegamos a ser enamorados. No duró mucho tiempo, fue un mes, pero fue algo muy bonito, una bonita historia”, reconoció Leslie Moscoso.

Al final de la jornada, Leslie Moscoso respondió 18 preguntas en “El valor de la verdad” y concluyó su emotiva participación llevándose un premio de 20 mil soles.