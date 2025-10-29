Este domingo 2 de noviembre, a las 10 p.m., la reconocida bailarina Leslie Moscoso estará en 'El Valor de la Verdad’ para compartir impactantes revelaciones sobre los episodios de abuso que ha sufrido a lo largo de su vida.

Un avance del programa, conducido por Beto Ortiz, mostró a Leslie visiblemente afectada y en lágrimas mientras relataba los terribles momentos que vivió durante su relación con Pedro Loli, quien, según su testimonio, la maltrataba físicamente.

“Me puso una cinta en la boca para que no gritara, sentía como el alma se me salía del cuerpo. Me tiró a la cama, me metió puñetes, patadas... Me agarró como a una piñata”, relató Moscoso, muy conmovida.

El doloroso testimonio de Leslie Moscoso sobre el presunto abuso de su hija a manos de José Cortéz , su exesposo

Sin embargo, el momento más emotivo se dará cuando revele los detalles del presunto abuso que su exesposo, José Cortez, con quien se casó en 2019, habría cometido contra su hija Mayle cuando ella aún era menor de edad.

Con la voz entrecortada, relató: “La psicóloga me preguntó si sabía que mi hija había sufrido tocamientos indebidos... y yo no sabía nada”. Luego añadió: “Por eso, le pido perdón a mi hija todos los días”.

La modelo rompe en llanto durante su participación en 'El valor de la verdad'.

De ese modo, cuando Maylé comenzó a declarar sobre lo sucedido, Leslie estalló en un llanto incontenible, siendo consolada por su hija.

En ese momento, dejó entrever que también podría haber sido víctima de abuso. “Yo te entiendo mucho, también sé lo que sientes”, le dijo Maylé en medio de su crisis.

¿Leslie Moscoso recibió amenazas de muerte de José Cortez?

Además, la bailarina reveló que, tras su separación y denuncia por el presunto abuso, su exesposo le amenazó de muerte.

“Me dijo que con S/ 200 me hacía desaparecer. Yo iré a la cárcel, pero tú a la tumba”, relató, acompañando su declaración con un audio donde se escucha al empresario intimidándola.

Leslie Moscoso y su ex, José Cortez

En enero de 2024, Leslie denunció a Cortez por agresiones físicas y psicológicas, así como por tocamientos indebidos a su hija Mayle. Aunque José negó las acusaciones, el presunto audio, que se revelará en ‘El Valor de la Verdad’, lo muestra amenazándola de muerte.

Audio de las presuntas amenazas del exesposo de Leslie Moscoso

“Una historia que nadie se atrevió a contar: los abusos, el miedo, las amenazas… y el valor de alzar la voz. Si alguna vez dudaste de qué es violencia en una relación, prepárate para ver la cara más oscura detrás del amor", adelantó la producción del programa en redes sociales.

¿Quién es Leslie Moscoso?

Leslie Moscoso es una comediante y vedette peruana, ampliamente reconocida por su participación en programas de humor y entretenimiento de la televisión nacional.

Originaria de Lima, saltó a la fama en la década de los 2000 gracias a su trabajo en el exitoso programa cómico “Recargados de Risa”.

Años después, participó en programas como “El Reventonazo de la Chola”, y recientemente en “La Casa de la Comedia”, transmitido por YouTube.

Leslie Moscoso

