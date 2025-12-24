Leslie Moscoso anunció su retiro del humor tras 15 años de trayectoria en la televisión peruana. La exvedette confirmó que no renovó contrato con el programa La casa de la comedia y explicó que ha decidido enfocarse en su formación profesional como abogada, etapa que considera prioritaria en este momento de su vida.

“No hay nada que me haga retroceder en mi decisión. Quiero un cambio en mi vida y llegó el momento” , señaló Moscoso, quien semanas atrás participó en el programa El valor de la verdad. La actriz indicó que se encuentra próxima a titularse y que requiere dedicación exclusiva para culminar este proceso académico.

“Estoy por titularme como abogada y necesito estar enfocada al ciento por ciento para sustentar mi tesis, ya tengo fecha” , declaró al diario Trome. En ese sentido, explicó que su salida del espacio humorístico responde a la necesidad de reorganizar sus tiempos y prioridades.

La artista, de 41 años, agradeció a las personas que la acompañaron durante su carrera en la comicidad y destacó las oportunidades que recibió a lo largo de estos años. “Agradezco mucho a la comicidad y todas las oportunidades, pero ya cumplí mi tiempo en esa etapa” , afirmó.

Moscoso también reveló que se encuentra en proceso de iniciar la demanda de divorcio, situación que forma parte de los cambios personales que atraviesa actualmente.

En paralelo, la exvedette se refirió a la posible demanda por difamación anunciada por su expareja Pedro Loli, luego de que ella relatara presuntas agresiones físicas y psicológicas durante su relación. Moscoso aseguró que no teme a una acción legal y que esperaba dicha reacción.

“No me da miedo y es lógico que se niegue hasta el final, pero hay testigos que han visto lo que conté” , sostuvo. Asimismo, reconoció que no haber denunciado en su momento fue un error. “Mi error fue no denunciar en ese momento. Es mi vivencia, mi historia y la puedo compartir” , declaró.

