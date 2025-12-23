En un episodio del ‘reality’ chileno "El Internado", la conductora peruana Laura Bozzo y el modelo argentino Luis Mateucci protagonizaron un violento enfrentamiento verbal que estuvo a punto de convertirse en una agresión física, durante el segmento “Asamblea del Fuego”.

Y es que, el conflicto se desató por una serie de desacuerdos sobre la convivencia y las nominaciones del programa, lo que generó una creciente tensión entre los participantes. Situación que se agravó cuando Mateucci cuestionó abiertamente la autoridad de Bozzo frente a los demás, provocando la reacción de la peruana, quien se levantó en tono desafiante para reclamarle.

De acuerdo con las imágenes registradas por la producción, Bozzo increpó al argentino utilizando un lenguaje soez y apelando a su estatus de figura internacional. “Yo soy la estrella y tú no eres nadie, un día quisieras estar en mis zapatos”, sentenció Laura visiblemente alterada.

La confrontación alcanzó su punto crítico cuando Bozzo cerró el puño y lanzó una advertencia directa de violencia física: “No me grites o te doy un trompón”. Ante la amenaza, Mateucci endureció su postura y respondió: “A mí no me levantes la mano. No me la levantó ni mi mamá y me la vas a venir a levantar vos”.

El ambiente de hostilidad obligó a la animadora del espacio, Fran García-Huidobro, y a otros compañeros de elenco a intervenir físicamente para separar a ambos involucrados. Pese a los intentos de contención, Bozzo reafirmó su actitud ante las cámaras: “Te la levanto, hago lo que me canten las bolas porque yo soy una estrella de acá”.

Al día siguiente, tras el violento intercambio, la jornada tomó un rumbo sorpresivo. Pues, en un giro que se ha vuelto viral en redes sociales, Bozzo y Mateucci sellaron el conflicto con un beso en la boca, acción que ha sido interpretada como un movimiento estratégico o una reconciliación forzada.

Luis Mateucci, de 37 años y con una amplia trayectoria en realities chilenos como "¿Volverías con tu Ex?" y "Tierra Brava", se mantiene como uno de los perfiles más polémicos de la competencia, ahora vinculado directamente a Bozzo.