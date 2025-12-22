Tras el éxito de “Oppenheimer”, el director Christopher Nolan vuelve al cine épico con “La Odisea”, su ambiciosa adaptación del clásico de Homero, cuyo primer tráiler oficial acaba de estrenar y ha generado gran expectativa a nivel mundial.

La película está protagonizada por Matt Damon, quien da vida a ‘Odiseo’, el héroe griego que emprende un extenso y peligroso viaje de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya, enfrentando desafíos míticos y pruebas físicas y emocionales.

El avance revela una puesta en escena de gran escala, con paisajes marítimos imponentes y secuencias que anticipan el sello visual característico de Nolan, marcado por el uso de efectos prácticos y un enfoque narrativo épico.

El proyecto cuenta además con un elenco lleno de estrellas, integrado por Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y Charlize Theron, lo que catapulta a “La Odisea” como un proyecto ambicioso.

La cinta será distribuida por Universal Pictures y tiene previsto su estreno en julio de 2026, posicionándose desde ya como uno de los lanzamientos cinematográficos más esperados del calendario internacional.

Christopher Nolan presenta el primer tráiler de “La Odisea” con Matt Damon. (Foto: Universal Pictures)

Con esta adaptación, Nolan se adentra por primera vez en el terreno de los grandes relatos mitológicos, reinterpretando una de las obras fundacionales de la literatura occidental desde una mirada contemporánea.