La ceremonia de entrega de Los Premios Oscar se retransmitirá de manera gratuita y a nivel mundial a través de YouTube a partir de 2029, según el acuerdo alcanzado entre la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y la plataforma digital. El convenio tendrá una duración inicial de cinco años, hasta 2033.

De acuerdo con un comunicado difundido este miércoles por la Academia, el acuerdo entrará en vigor con la 101.ª edición de los premios, programada para 2029. Con ello, la cadena ABC, encargada de la transmisión televisiva de la gala desde 1976, emitirá por última vez la ceremonia en la edición de 2028.

La alianza no se limitará únicamente a la ceremonia principal. YouTube también transmitirá otros eventos vinculados a los Óscar, como la alfombra roja, el Governors Ball, el anuncio de las nominaciones, el almuerzo de nominados, la gala de los premios científicos y técnicos, así como cualquier otra actividad relacionada con la Academia.

Además, el acuerdo contempla la producción y difusión de entrevistas con miembros y cineastas de la Academia, programas educativos sobre cine y podcasts vinculados a la industria cinematográfica. Con esta estrategia, la organización busca ampliar el alcance de sus contenidos a una audiencia potencial de alrededor de 2.000 millones de personas con acceso a YouTube.

La retransmisión incluirá subtítulos y pistas de audio en varios idiomas, lo que permitirá una mayor accesibilidad para audiencias internacionales. Asimismo, a través de la iniciativa Google Arts & Culture, se facilitará el acceso digital a exposiciones y programas seleccionados del Museo de la Academia, además de material digitalizado de la Colección de la Academia, que cuenta con más de 52 millones de piezas relacionadas con el cine.

En el comunicado, la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, y su director ejecutivo, Bill Kramer, señalaron que la institución está entusiasmada por establecer una colaboración global con YouTube como futura sede de los Óscar y de su programación anual. Por su parte, el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, destacó a los premios como una de las instituciones culturales esenciales que reconocen la excelencia narrativa y artística.