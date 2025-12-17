Horóscopo de HOY, miércoles 17 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES(marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: necesitará la ayuda de esa persona con la que tiene diferencias, los beneficios lo ameritan. Amor: un posible encuentro con alguien especial le llenará de cálidas expectativas.

TAURO(abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su presencia evitará que una discusión entre colegas ahonde un reiterado desacuerdo. Amor: si apacigua los ánimos, logrará recrear un clima interesante en la cita con su pareja.

GÉMINIS(mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un negocio estancado se revertirá y creará condiciones favorables a los beneficios. Amor: su pareja se resistirá a participar de las intrigas que cierta gente propone.

CÁNCER(junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: se refugiará en su interior para no escuchar problemas, pero si se anima, los resolverá. Amor: recibirá inesperada muestra de calidez y la soledad pasará al olvido.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: cuando hace demasiados reproches, aleja a las personas que le rodean y pierde apoyos. Amor: alguien que le atrae quedará impactado por su irresistible encanto.

VIRGO(agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: conviene no participar de negocios de los que no conoce nada para no generar inquietud. Amor: las pequeñas atenciones día a día, fortalecerán todo lo que une a la pareja.

LIBRA(septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: conocerá a un colega que reúne los atributos de la mayor idoneidad; habrá nuevos planes. Amor: llegará una persona agradable y no evitará que se enamore; no se precipite.

ESCORPIO(octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: el entorno le dará la razón por su audaz idea y el plan se cumple con excelente resultado. Amor: la calidez en una cita le llegará al corazón y se enamorará de inmediato.

SAGITARIO(noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: verá todo con demasiado optimismo y los errores comenzarán a surgir y habrá desazón. Amor: no tendrá más que actuar con gestos sutiles para llenar de calidez a la pareja.

CAPRICORNIO(diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: al vencer las dificultades, las buenas oportunidades aparecerán de improviso. Amor: su timidez se disipará y encenderá los momentos en una cita romántica.

ACUARIO(enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: asuntos pendientes se resolverán y dan la señal que indica cercanía de prosperidad. Amor: concretará un viejo anhelo junto a la persona que ama y sanará una vieja herida.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: aunque se produzcan altibajos, los beneficios continuarán. Su mundo no será alterado. Amor: está a punto de conocer a su alma gemela en el lugar menos imaginado.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SEDUCTORA EN EL AMOR, CREE QUE LO FÍSICO Y LO ESPIRITUAL VAN SIEMPRE UNIDOS.