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Horóscopo de HOY, miércoles 25 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: momento para estar alerta, gente maliciosa está al acecho, esperando un error. Amor: gracias a su fuerte encanto, revertirá una situación emocional complicada.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: se pondrá al frente de una batalla contra la mediocridad y así generará negocios. Amor: sorprender a su pareja con un regalo o atención y compensará una ausencia.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: reunirá a los mejores y las cosas comenzarán a fluir hacia el éxito con beneficios. Amor: gente del pasado querrá interferir en su actual relación pero no lo logrará.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: la actividad se volverá más eficiente por sus ideas o proyectos nuevos. Amor: verá problemas donde no los hay. Las cosas están bien y mejorando día tras día.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: las señales de prosperidad se notarán y los beneficios llegarán con más desafíos. Amor: cometerá un error si otorga mayor atención a su entorno que a la relación.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: notará que el entorno abriga temores por un cambio, pero los calmará. Amor: a lo previsible de todos los días, vencerá el aburrimiento tomando iniciativas.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: un desacuerdo no lo dejará conforme, sus cambios no se comprenderán. Amor: momento para dejar atrás esa idea de ganar las discusiones o su pareja no lo apoyará.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: superará dificultades que vencieron a otros y un proyecto verá la luz. Amor: la ternura y un sentimiento protector serán vitales para una nueva relación.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: una oportunidad se distinguirá por ser la de mejor concreción. Amor: esta vez hará bien en confiar y acompañar a su pareja para tomar una decisión.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: respetará cierta formalidad y podrá generar nuevos negocios. Amor: una confusión disparará actitudes graciosas y enredos; todo se aclarará.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: tomará acciones audaces y siempre estará un paso adelante en la actividad. Amor: su pareja le confiará un secreto para guardar sobre una persona del entorno.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: alcanzará las metas y su esfuerzo será destacado por mejorar las cosas. Amor: acordará dejar de distraerse y concentrarse en lo que le hace feliz en la pareja.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: REBELDE CONTRA LA AUTORIDAD PERO ES LIBRE PARA EXPRESARSE CON SUTILEZA.
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