Horóscopo de HOY, miércoles 25 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento para estar alerta, gente maliciosa está al acecho, esperando un error. Amor: gracias a su fuerte encanto, revertirá una situación emocional complicada.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se pondrá al frente de una batalla contra la mediocridad y así generará negocios. Amor: sorprender a su pareja con un regalo o atención y compensará una ausencia.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: reunirá a los mejores y las cosas comenzarán a fluir hacia el éxito con beneficios. Amor: gente del pasado querrá interferir en su actual relación pero no lo logrará.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: la actividad se volverá más eficiente por sus ideas o proyectos nuevos. Amor: verá problemas donde no los hay. Las cosas están bien y mejorando día tras día.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: las señales de prosperidad se notarán y los beneficios llegarán con más desafíos. Amor: cometerá un error si otorga mayor atención a su entorno que a la relación.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: notará que el entorno abriga temores por un cambio, pero los calmará. Amor: a lo previsible de todos los días, vencerá el aburrimiento tomando iniciativas.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un desacuerdo no lo dejará conforme, sus cambios no se comprenderán. Amor: momento para dejar atrás esa idea de ganar las discusiones o su pareja no lo apoyará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: superará dificultades que vencieron a otros y un proyecto verá la luz. Amor: la ternura y un sentimiento protector serán vitales para una nueva relación.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una oportunidad se distinguirá por ser la de mejor concreción. Amor: esta vez hará bien en confiar y acompañar a su pareja para tomar una decisión.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: respetará cierta formalidad y podrá generar nuevos negocios. Amor: una confusión disparará actitudes graciosas y enredos; todo se aclarará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tomará acciones audaces y siempre estará un paso adelante en la actividad. Amor: su pareja le confiará un secreto para guardar sobre una persona del entorno.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: alcanzará las metas y su esfuerzo será destacado por mejorar las cosas. Amor: acordará dejar de distraerse y concentrarse en lo que le hace feliz en la pareja.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: REBELDE CONTRA LA AUTORIDAD PERO ES LIBRE PARA EXPRESARSE CON SUTILEZA.