Horóscopo de HOY, jueves 26 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: con la mente clara y gran lucidez, se anticipará a los hechos y resolverá problemas. Amor: la armonía hará brillar a la pareja y podrán disfrutar de momentos inolvidables.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: llega oportunidad para no dejar pasar que arregla las cosas y permite cambios. Amor: momentos de incomodidad en la pareja. Si la tensión continúa habrá discusiones.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: con gran empuje hará que los planes se cumplan y alcanzará los objetivos. Amor: las emociones positivas harán fluir la atracción y crearán momentos de calidez.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momentos de contrariedad en los que no es recomendable impulsar cambios. Amor: su fuerte encanto impactará pero también habrá gente que no será de su agrado.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: el ahorro será su garantía. Sus proyectos crecerán y la buena fortuna acompaña. Amor: su encanto se destacará en el entorno y será muy observado; posible romance.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: la situación le permitirá levantar el perfil. Los planes se cumplirán. Amor: contra la monotonía, ocuparse en mejorar la imagen será lo que destacará su encanto.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: todo estará en el mejor momento, listo para avanzar y ser valorado. Amor: el buen humor afianzará la relación y aumentará las expectativas para un encuentro.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: modificaciones a última hora de un proyecto podrían alterar planes. Amor: un encuentro fortuito le permitirá conocer a una persona realmente interesante.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: con energía creativa imparable, alcanzará todas las metas. Amor: momento propicio para iniciar relaciones nuevas o alcanzar una reconciliación.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: todo estará preparado para avanzar y pasar a la acción. Amor: llegará el alivio a la incertidumbre y la pareja recuperará la atracción.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se reactivarán problemas que cree resueltos pero hallará cómo resolverlos. Amor: su atractiva presencia será observada con interés por alguien del entorno.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su insistencia en el rumbo elegido facilitará que se cumplan los planes. Amor: no será buen momento para actuar bajo impulsos. Mejor, dedicarse a escuchar.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SOÑADORA. SU ESPÍRITU AVENTURERO ALBERGA UN CARÁCTER DIVERTIDO.