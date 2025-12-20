“Medias Hermanas”, película que fue dirigida originalmente por Ani Alva Helfer y producida por Tondero en 2021, cuenta ahora con una versión internacional protagonizada por la actriz dominicana Nashla Bogaert y la humorista Ramcelis de Jesús.

Esta nueva entrega se grabó en mayo de 2025 y tuvo su debut comercial el 4 de diciembre en carteleras de República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos, manteniendo la premisa de la historia original (centrada en los vínculos familiares y las segundas oportunidades) pero con elementos de la identidad local del Caribe.

La versión original de “Medias Hermanas” destacó en el mercado peruano por ser un proyecto liderado por mujeres en la dirección y producción, con Gianella Neyra y Magdyel Ugaz en los roles principales.

“Cuando hicimos Medias Hermanas soñábamos con que esta historia conectara con el público peruano, pero nunca imaginamos que cruzaría fronteras de esta manera. Que tenga un remake significa que nuestras historias tienen valor universal”, dijo Neyra sobre la expansión del proyecto.

Para Alva Helfer, esta nueva versión representa una oportunidad para la visibilidad del cine nacional. “Ver cómo esa sensibilidad se reinterpreta en otro país es profundamente emocionante. Estamos abriendo camino para más historias peruanas, para más miradas de mujeres y para más voces que merecen viajar”, sostuvo.