La película peruana “Soltera, casada, viuda, divorciada 2”, secuela de la comedia más taquillera de 2023, alcanzó el primer lugar de películas más vistas en Netflix Perú en la semana del 25 de agosto. Con ello, desplazó a “Las guerreras del K-pop”, el fenómeno animado global de Sony Pictures Animation que había mantenido su dominio en el ranking de la plataforma.

Tras una exitosa carrera en cines, la película de Ani Alva Helfer traslada el interés de miles de espectadores al terreno del streaming. El estreno en Netflix de la cinta peruana, producida y actuada por Gianella Neyra, representa una segunda etapa para el filme, que ahora busca consolidarse entre un público internacional.

El proyecto reunió nuevamente a su elenco original. Gianella Neyra, Katia Condos, Patricia Portocarrero y Milene Vásquez, en los papeles protagónicos, interpretan a Cecilia, Conny, Daniela y Lorena, amigas de infancia que atraviesan nuevas experiencias de vida, comenzando por el matrimonio de una de ellas con su amigo de la niñez. En esta ocasión, la trama las lleva de viaje a Chile en un intento por darle un respiro a la mujer antes de su boda.

“Soltera, casada, viuda, divorciada 2″ en Netflix

La producción peruana se rodó en Pacasmayo, Lima y Santiago de Chile, y se reforzó en esta entrega la importancia del vínculo entre las protagonistas. El guion explora la amistad desde la capacidad de sostenerse unas a otras en los momentos difíciles.

En su paso por cartelera, la primera entrega de “Soltera, casada, viuda, divorciada” superó el millón de espectadores en 2023, consolidándose como la comedia peruana más vista de ese año. La segunda parte aspiraba a duplicar esa cifra y llegar a los 2 millones de asistentes. Sin embargo, según cifras compartidas por la cuenta oficial de la película en Instagram, alcanzó los 700 mil espectadores desde junio hasta mayo de 2025.

Ranking de Netflix

La secuela de "Soltera, casada, viuda, divorciada" llegó al catálogo de Netflix en agosto.

El liderazgo de “Soltera, casada, viuda, divorciada 2” en Netflix Perú cobra relevancia si se considera que compite con estrenos internacionales de gran impacto. El ranking de la semana del 25 de agosto muestra a la cinta peruana en primer lugar, seguida por el drama turco “Un hombre abandonado” y el thriller alemán “Caerás”. Entre los títulos más vistos también aparecen “Mi amigo Enzo” (2019) y “La monja” (2018).

La sorpresa fue el desplazamiento de “Las guerreras del K-pop”, una de las producciones animadas más exitosas en la historia de Netflix. Estrenada el 20 de junio de 2025, esta cinta dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, ha acumulado más de 132 millones de visualizaciones globales y se mantiene en el Top 10 de casi 100 países. Su soundtrack incluso colocó el tema “Golden” en el ranking Hot 100 de Billboard.