Cuando se trata de romance, el cine coreano tiene una sensibilidad especial, donde el enamoramiento es tan cuestionado como melodramático. Sin contar clásicos que todavía no llegan al streaming, como “My Sassy Girl” o “The Classic”, hay una gran variedad de películas disponibles para disfrutar desde casa este 14 de febrero, Día de San Valentín. Ya sea solo, sola, en pareja o con amigos, películas como “Vidas pasadas”, nominada al Oscar 2023, ponen al espectador en un viaje a la vida de personajes coreanos que sienten chispazos de electricidad en el cuerpo cuando están cerca.

El interés por el cine coreano ha crecido en plataformas como Netflix, Prime Video y Disney+, las cuales compiten por un catálogo de títulos asiáticos mejorado. La mayoría del tiempo, los fans del k-pop recurrían a fuentes de series y películas como Rakuten Viki, pero hoy ese servicio tiene más competencia. Su ventaja es que ofrece determinado contenido gratuito (con publicidad), cuando “20th Century Girl” y otras k-movies de la plataforma más popular requieren de una suscripción.

Cine de suspenso, acción y terror coreano, como una película está mejor configurado en calidad que las historias sobre el amor, pero películas como “Love and Leashes” se posiciona con facilidad entre lo más visto. “Tune in for Love” explica una historia de amor a través del tiempo y “EXIT: Escape de Seúl” pasan por la aventura antes de ver renacer el amor en una joven pareja coreana.

Revisa nuestra lista de películas coreanas románticas recomendadas por tener buena puntuación en diferentes páginas y comentarios, y que se pueden ver en streaming.

Una chica del siglo XX (20th Century Girl)

Año: 2022

Plataforma: Netflix

Directora: Bang Woo-ri

Ambientada en 1999, la película cuenta la aventura de una joven ayuda a su amiga a conquistar a un chico, sin darse cuenta de que ella misma está experimentando su primer amor. Es una historia nostálgica sobre la juventud y los sentimientos agridulces de la primera atracción por alguien.

Wonderland

Año: 2024

Plataforma: Netflix

Director: Kim Tae-yong

Es la película más reciente de la lista. En un futuro cercano, una tecnología permite a las personas reencontrarse con seres queridos fallecidos a través de inteligencia artificial, lo que genera dilemas emocionales profundos. El protagonista de esta aventura es el actor coreano reconocible en los dramas de acción de su país, Gong Yoo, de “Estación zombie” y “El juego del calamar”.Dato curioso: Protagonizada por Suzy y Park Bo-gum, la película mezcla romance con ciencia ficción.

Amarrados por el amor (Love and Leashes)

Año: 2022

Plataforma: Netflix

Directora: Hyeon-jin Park

Basada en un webtoon, la comedia sigue a Jung Ji-woo, una mujer que accidentalmente descubre el secreto de su compañero de trabajo y accede a explorar su relación en términos poco tradicionales. La película es protagonizada por la actriz y cantante de Girls’ Generation y TTS, Seohyun.

La frecuencia del amor (Tune in for Love)

Año: 2019

Plataforma: Netflix

Director: Jung Ji-woo

Dos jóvenes se conocen en los años 90 a través de un programa de radio y, a pesar de los altibajos de la vida, quieren fortalecer el vínculo a lo largo de los años. Hay mucha reflexión sobre la confianza y el perdón.

Always

Año: 2011

Plataforma: Rakuten Viki

Director: Song Il-gon

Un boxeador retirado por un pasado doloroso encuentra el amor en una mujer ciega. Es un clásico coreano sobre las segundas oportunidades y los sacrificios que tiene 100% de calificación en Rotten Tomatoes. En su año de estreno, se presentó en el Festival Internacional de Cine de Busan; ahora está disponible gratis en streaming.

El nuevo empleado (The New Employee: The Movie)

Año: 2023

Plataforma. Rakuten Viki

Director: Kim Jho Gwang-soo

Basada en una popular novela BL (Boys’ Love), empieza con So Ji-sub, un joven que trabaja en una empresa y desarrolla sentimientos por su jefe. Es un moderno romance que cuenta con 9.3 estrellas sobre 10 de puntuación en su plataforma, donde está disponible sin costo.

Exit: Escape de Seúl

Año: 2019

Plataforma: Disney+

Director: Lee Sang-geun

En un intento de tener más contenido coreano en su plataforma, el streaming de Disney une a una de las películas más taquilleras de Corea en 2019 a su catálogo de contenido de acción y romance. Se trata del divertido reencuentro de dos compañeros de universidad que deben escapar de una ciudad llena de gas tóxico.

Las primeras historias de amor (Pure Love)

Año: 2016

Plataforma: Prime Video

Director: Lee Eun-hee

El actor y cantante surcoreano D.O., de la banda EXO, recibió elogios por su actuación en la película como el joven Bum-Sil. A través de una carta recibida en una emisora de radio, su personaje revive las promesas del pasado que tenía con una compañera suya de la infancia.

Vidas pasadas (Past Lives)

Año: 2023

Plataforma: Netflix

Directora: Celine Song

La película más desplazada de los Oscar 2024, con solo dos nominaciones, cuenta una historia de amor y destino. Dos amigos de la infancia de Corea, interpretados por Greta Lee y Yoo Tae-o, se reencuentran años después en Nueva York, enfrentando sentimientos no resueltos y reflexionando sobre su pasado y un futuro ideal. Su humilde cinematografía redefine los paralelos del amor “para siempre”.

Humor del día (Mood of the Day)

Año: 2016

Plataforma: Rakuten Viki

Director: Jo Kyu-jang

Está entre las comedias más recomendadas en Rakuten Viki, y aunque no es muy moderna, se posiciona como una divertida historia. Sigue un encuentro casual en un tren que lleva a dos desconocidos a compartir un día juntos. Destaca la química entre los protagonistas, Kim Jae-Hyun y Bae Soo-Jung.