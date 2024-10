El actor británico Tom Holland ha sido elegido para protagonizar la próxima película del aclamado director Christopher Nolan. En esta producción, que será distribuida por Universal Pictures, también participará Matt Damon, quien ya trabajó con Nolan en películas como “Oppenheimer” e “Interstellar”.

Estreno confirmado para el año 2026

La película, cuyo título y trama aún se mantienen en secreto, tiene previsto su estreno para el 17 de julio de 2026. Según fuentes cercanas a The Hollywood Reporter, la ambientación de la película no se sitúa en el presente, pero aún no está claro si tendrá lugar en el pasado o en el futuro.

Un nuevo proyecto con Universal

Este será el segundo proyecto de Nolan con Universal después del éxito de “Oppenheimer”, que le permitió al director ganar el Oscar a Mejor Director y Mejor Película. La colaboración entre Nolan y Universal se consolidó tras su ruptura con Warner Bros. en 2020, y mientras “Oppenheimer” fue adquirido por Universal en una subasta, esta nueva película fue negociada directamente.

Un debut para Tom Holland con Nolan

Aunque Matt Damon ya es un rostro familiar en las películas de Nolan, esta será la primera vez que Tom Holland trabaje bajo la dirección del renombrado cineasta. Se espera que la participación de Holland tenga impacto en su agenda, ya que también está involucrado en otros proyectos importantes como “Spider-Man 4″ y “Avengers: Doomsday”.

Películas protagonizadas por Tom Holland

The Impossible (2012)

(2012) Spider-Man: Homecoming (2017)

(2017) Avengers: Infinity War (2018)

(2018) Spider-Man: Far From Home (2019)

(2019) Cherry (2021)

(2021) Uncharted (2022)

(2022) Spider-Man: No Way Home (2021)

(2021) The Crowded Room (2023) - Miniserie

Principales películas de Christopher Nolan

Memento (2000)

(2000) The Dark Knight (2008)

(2008) Inception (2010)

(2010) Interstellar (2014)

(2014) Dunkirk (2017)

(2017) Tenet (2020)

(2020) Oppenheimer (2023)

Con grandes expectativas en torno a este proyecto, los fans de Tom Holland y Christopher Nolan ya anticipan otra obra maestra cinematográfica para el 2026.

