Debido a la acogida obtenida en ediciones anteriores, una nueva iniciativa de alcance nacional ha sido puesta en marcha con el objetivo de acercar a más mujeres a los exámenes de detección temprana del cáncer de mama. La medida forma parte de una estrategia preventiva que busca incrementar el acceso a controles médicos fundamentales para identificar la enfermedad en sus etapas iniciales. La campaña gratuita de mamografías se desarrollará entre el 8 y el 30 de junio y estará dirigida a mujeres de entre 40 y 69 años de todo el país. Asimismo, las autoridades de la salud esperan que esta nueva jornada permita ampliar la cobertura de las evaluaciones y facilitar el diagnóstico oportuno de una de las enfermedades que más preocupa a los especialistas en salud. Con miles de potenciales beneficiarias y una creciente conciencia sobre la importancia de la prevención, la iniciativa promete convertirse en una de las acciones más relevantes del mes.

Conoce el hospital que brindará sus servicios gratuitos con el fin que más mujeres pasen los exámenes de detección

El Hospital Santa Rosa informó sobre la realización de una nueva campaña gratuita de mamografías, una iniciativa orientada a ampliar el acceso de las mujeres a servicios de prevención y detección temprana. La institución destacó que este tipo de jornadas busca fomentar el diagnóstico oportuno del cáncer de mama, una enfermedad cuyas posibilidades de tratamiento y recuperación aumentan considerablemente cuando es identificada en sus primeras fases. De esta manera, el centro de salud subrayó la importancia de la mamografía como una de las principales herramientas de control y prevención. Asimismo, explicó que este examen radiológico permite detectar posibles anomalías en el tejido mamario incluso antes de que se manifiesten síntomas o señales clínicas evidentes, lo que facilita una intervención médica temprana y mejora el pronóstico de las pacientes.

Conoce como obtener una cita en el Hospital Santa Rosa para pasar las mamografías y agendarlo en el horario conveniente

Las mujeres interesadas en acceder a una cita deberán acercarse al área de Recepción del Servicio de Rayos X del Hospital Santa Rosa, donde se realizará el proceso de inscripción y programación de atenciones. El establecimiento de salud precisó que el registro estará disponible de lunes a viernes en dos horarios: de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y de 2:00 de la tarde a 5:00 de la tarde. Asimismo, los sábados se brindará atención para el agendamiento entre las 8:00 de la mañana y las 12:30 del mediodía. Ante la expectativa generada por la campaña, el hospital recomendó a las usuarias acudir dentro de los horarios establecidos para garantizar su inscripción y facilitar una adecuada organización de las citas. El objetivo es facilitar que más mujeres lleguen a tiempo al examen, sobre todo en casos en los que el trámite previo suele postergar la consulta.

Todo lo que debe saber una mujer sobre la importancia de una mamografía y decida pasar una consulta

Entre los principales beneficios de la mamografía destacan los siguientes:

Permite identificar alteraciones en el tejido mamario antes de que se manifiesten síntomas visibles, favoreciendo una intervención temprana.

Incrementa las posibilidades de éxito en el tratamiento del cáncer de mama cuando la enfermedad es detectada en sus fases iniciales.

Facilita la detección de lesiones de pequeño tamaño que, en muchos casos, no pueden ser percibidas mediante un examen físico convencional.

Proporciona información clave para la realización de estudios complementarios y para la toma de decisiones médicas basadas en evidencia diagnóstica.

Contribuye a reducir los tiempos de diagnóstico, permitiendo una atención más rápida y oportuna para las pacientes.

Constituye una herramienta de control periódico recomendada para mujeres de entre 40 y 69 años dentro de las estrategias de prevención y vigilancia de la salud mamaria.

Refuerza las acciones preventivas al generar alertas tempranas y facilitar el seguimiento clínico de posibles anomalías detectadas.

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