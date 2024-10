“Acepta, entrégate, confía” es el mensaje inspirador que Carla Zárate, paciente de la Clínica Internacional , tiene en la pared de su sala. Esas palabras, por supuesto, fueron elegidas por ella con una intención motivadora: acompañarla hacia su recuperación del cáncer de mama triple positivo.

“Algunas mujeres miran al cáncer como una enfermedad lejana, pues creen que no les puede pasar. Así era yo, hasta que me tocó. Esa frase me ayudó en el peor momento de mi vida, pero acepté la enfermedad, me entregué a pesar del miedo a lo desconocido y confié cuando me encontraba en la clínica”, cuenta Carla, de 42 años, con un tono seguro y con la tranquilidad de que hoy la enfermedad ya no está en su cuerpo.

Pero ¿qué ayudó a que Carla pudiera tratar el cáncer en su etapa más temprana? Una mamografía: examen que puede detectar hasta lesiones anómalas imperceptibles. Como afirma la Dra. Liana Falcón, jefa de la Unidad de Diagnóstico Integral de la Mama de la Clínica Internacional , la mamografía es el único método probado que ha disminuido las muertes por cáncer de mama en mujeres mayores de 40 años en el mundo, porque permite la detección temprana y se debe practicar una vez al año.

Lo que ocurrió después del diagnóstico —narra el médico oncólogo Luis Schwarz, encargado del caso de Carla— “fueron sesiones de quimioterapia y radioterapia y, gracias al avance de la medicina, también realizamos una terapia biológica, que permitió reducir al máximo el tumor para una cirugía más eficaz y segura. Posteriormente realizamos la administración de un segundo anticuerpo para mantener un nivel de estrógeno bajo y no afectar a ninguna célula sana: un tratamiento personalizado a su diagnóstico de origen hormonal”. Para definir la intervención a cada paciente, en Clínica Internacional cuentan con un equipo de especialistas —entre oncólogos, radiólogos, mastólogos cirujanos, mastólogos reconstructivos y genetistas— de excelente nivel que se reúne y trabaja de manera multidisciplinaria en cada caso específico.

Así como Carla, más de 2.3 millones de mujeres recibieron un diagnóstico de cáncer de mama en el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2022). Hoy, ella se encuentra en casa con sus hijos de 18 y 7 años y, tras vencer al cáncer, ha logrado una versión más segura de sí misma. “Mi único consejo para evitar un proceso más complejo es que se realicen una mamografía”, dice con firmeza en el marco del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama.

Trato humano e innovación

Además de la tecnología avanzada y los médicos de primer nivel, lo que más valora Giovanna Alcalde, paciente de 54 años de la Clínica Internacional , es el trato humano y empático que le mostraron los doctores durante su tratamiento de cáncer de mama. Giovanna recuerda con alivio: “Agradezco que me hayan escuchado cuando más lo necesitaba, su disposición al aclarar mis preguntas y el tiempo que me dedicaban cuando no sabía algo. Incluso, la Dra. Calderón se sentó a explicarme con dibujos cada detalle de mi tratamiento”.

Giovanna también se liberó de un diagnóstico difícil, gracias a una mamografía. La clave para salir airosa de esta enfermedad —como ella lo describe— fue darle vital importancia a los chequeos médicos, gracias a los consejos de su hermana. Y, aunque vivió una experiencia muy desafiante, afirma que fue una oportunidad para unir más a su familia y sentirse mucho más acompañada.

Ahora, para luchar contra el cáncer de mama con mayor efectividad son necesarios los tratamientos más avanzados en este tipo de cáncer. De hecho, el Dr. Alfredo Aguilar, Director Médico de la Red Oncológica de Clínica Internacional, revela que cuentan con inhibidores de ciclina, medicamentos que detienen la división y multiplicación de las células cancerígenas y, próximamente, adquirirán anticuerpos conjugados, usados en el mundo principalmente para tratar tumores metastásicos. “También disponemos de anticuerpos monoclonales en terapias biológicas para pacientes con HER-2, componentes que actúan sobre proteínas específicas, evitando que cumplan la función de hacer crecer los tumores”, destaca Aguilar.

Por su parte, el Dr. Schwarz, indica que en cánceres más agresivos, como el triple negativo, se emplea especialmente la inmunoterapia: un tratamiento que permite ‘desnudar’ al tumor y quitarle las proteínas anormales que hacen que el cuerpo no identifique a la lesión como una entidad maligna. Así, comenta que la inmunoterapia actúa como una especie de ‘vacuna’ que ayuda finalmente a desaparecer el tumor por completo.

Cuando una mujer recibe un diagnóstico de cáncer de mama vive momentos de duelo, miedo y confusión. No es una noticia ni un proceso sencillo, necesita de soporte y apoyo emocional. Y pensando en el camino que transitan las pacientes, Clínica Internacional pone al alcance a psicooncólogos para acompañarlas a llevar su tratamiento con una mejor salud mental.

“Las ayudan a entender la magnitud de sus procesos, cómo enfrentarlos y que puedan compartir su experiencia con sus familias. Además, contamos con nutricionistas oncológicos que abordan cada caso y con médicos rehabilitadores que intervienen en los efectos secundarios de cada tratamiento. Damos una atención integral para mejorar la calidad de vida”, destaca el Dr. Aguilar.

Si bien la red de clínicas cuenta con todos los mecanismos para abordar el cáncer, su principal objetivo es llevar un mensaje a la conciencia: no dejar para después la mamografía anual y el autoexamen de mama. No es posible prevenir el cáncer de mama, pero sí se puede detectar a tiempo y lograr una cura. ¡Tómatelo a pecho y hazte una mamografía!

